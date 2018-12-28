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Цены на нефть растут
RT на русском
20 минут назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 1,90% — до $53,15 за баррель.
Февральские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 2,42%, составив $45,69 за баррель.
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