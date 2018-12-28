Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 1,90% — до $53,15 за баррель.

Февральские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 2,42%, составив $45,69 за баррель.