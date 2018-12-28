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Курс доллара: рубль растёт к доллару 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара понизился на 9 копеек — до 69,47 рубля.
Курс евро вырос на 12 копеек и составил 79,66 рубля.
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