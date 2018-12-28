Акции европейских банков пережили худший год со времен кризиса в еврозоне. В секторе зафиксировано падение на 25%, пишет Financial Times.
Падение обошлось акционерам примерно в $380 млрд
"Европейский банковский сектор зарабатывает больше денег, чем в последние годы, но по-прежнему страдает от низкой прибыльности по сравнению с американскими или азиатскими конкурентами", — отмечает главный банковский аналитик Citigroup Ронит Гоз.
Немногие экономисты ожидают, что процентные ставки — возможно, ключевой фактор, определяющий доходы банков — вырастут в ближайшее время.
Давление на котировки оказывают геополитические и макроэкономические потрясения. Приход к власти правительства евроскептиков в Италии этим летом вызвал дополнительные сомнения в стабильности еврозоны, уже потрясенной Brexit.
Выход Великобритании из ЕС обременяет банки сотнями миллионов расходов на реструктуризацию.
По сравнению с банковской отраслью США, расходы в Европе по-прежнему остаются высокими и препятствуют крупномасштабным инвестициям, необходимым для ремонта IT-инфраструктуры.
Наиболее резкое падение продемонстрировали акции Deutsche Bank. По итогам года они снизились на 53% после того, как доходы банка неоднократно разочаровывали инвесторов.
Акции Deutsche Bank ранее упали из-за сообщений о расследовании в отношении сотрудников банка.
Как сообщали "Вести. Экономика", расследование ведется в отношении двух сотрудников Deutsche Bank, которых подозревают в оказании помощи клиентам в создании офшорных предприятий для отмывания денег, полученных незаконным путем. В офисах Deutsche Bank прошли обыски.
Еще один скандал произошел вокруг Danske Bank. Его акции упали на 43% на фоне расследования, связанного с проведением через эстонское отделение банка сомнительных транзакций на сумму более $150 млрд в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.