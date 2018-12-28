Биржи Европы растут более чем на 1,6% вслед за рынками Азии и США

Основные европейские фондовые индексы торгуются в "зеленой зоне" после снижения по итогам четверга, инвесторы отыгрывают позитив бирж США и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.43 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,66%, до 6694,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,74%, до 4678,83 пункта, немецкий DAX — на 1,71%, до 10559,39 пункта.

Биржи Европы увеличиваются в пятницу после того, как завершили свою первую торговую сессию после Рождества в минусе. Основным позитивным фактором для европейских индексов стал рост мировых фондовых бирж. Так, индексы АТР, кроме японского Nikkei 225, закрылись в пятницу в плюсе. Биржи США, снижавшиеся в ходе торгов в четверг на 2-3%, по итогам дня вышли в плюс, прибавив 0,4-1%.

По словам аналитика компании FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga), чье мнение приводит агентство Франс Пресс , последняя торговая неделя 2018 года отмечена чрезвычайно высокой волатильностью из-за опасений инвесторов относительно замедления темпов роста мировой экономики. "На этой неделе мировые настроения неоднократно менялись от крайне медвежьих до бычьих, поскольку инвесторы были обеспокоены возможным замедлением глобального экономического роста, развитием торгового конфликта между США и Китаем, неопределенностью, связанной с Brexit и частичным закрытия правительства США", — отметил аналитик.

Позитивная динамика нефтяных цен оказывает поддержку стоимости акций энергетических компаний. Бумаги BP на Лондонской бирже дорожают на 2,5%, акции Eni в Милане увеличиваются в цене на 1,61%.