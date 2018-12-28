Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.15
$
69.40
79.45
79.00
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.91
77.80
Индексы и котировки Brent
52.16
+0.17 Золото
1279.21
+0.05 РТС
1068.19
–0.23
Динамика валют
EUR / USD
28.12
1.1455
+0.0091
13.12
1.1364
24.12
13.12
02.12

Биржи Европы растут более чем на 1,6% вслед за рынками Азии и США 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские фондовые индексы торгуются в "зеленой зоне" после снижения по итогам четверга, инвесторы отыгрывают позитив бирж США и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.43 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,66%, до 6694,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,74%, до 4678,83 пункта, немецкий DAX — на 1,71%, до 10559,39 пункта.
Биржи Европы увеличиваются в пятницу после того, как завершили свою первую торговую сессию после Рождества в минусе. Основным позитивным фактором для европейских индексов стал рост мировых фондовых бирж. Так, индексы АТР, кроме японского Nikkei 225, закрылись в пятницу в плюсе. Биржи США, снижавшиеся в ходе торгов в четверг на 2-3%, по итогам дня вышли в плюс, прибавив 0,4-1%.
По словам аналитика компании FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, последняя торговая неделя 2018 года отмечена чрезвычайно высокой волатильностью из-за опасений инвесторов относительно замедления темпов роста мировой экономики. "На этой неделе мировые настроения неоднократно менялись от крайне медвежьих до бычьих, поскольку инвесторы были обеспокоены возможным замедлением глобального экономического роста, развитием торгового конфликта между США и Китаем, неопределенностью, связанной с Brexit и частичным закрытия правительства США", — отметил аналитик.
Позитивная динамика нефтяных цен оказывает поддержку стоимости акций энергетических компаний. Бумаги BP на Лондонской бирже дорожают на 2,5%, акции Eni в Милане увеличиваются в цене на 1,61%.
Прайм: последние новости
Рубль теряет позиции: евро выше 79 руб, доллар - 69 руб ЦБ аннулировал лицензии форекс-дилеров "Телетрейд", "Форекс Клуб" и "Альпари Форекс" Акции "Русала" дорожают на 6% на фоне назначения нового главы совета директоров
Комментарии
Рынки , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безденежье: доходы россиян уйдут в минус145
«Нафтогаз» признался в дезинформации украинцев
В Кремле отреагировали на ситуацию с форекс-дилерами1
Путин одобрил контроль снятия наличных с карт388
«Газпром» побьет рекорд по поставкам газа1
Видео
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Другое
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
00:25
Курс евро взлетел более чем на рубль
Рынки
04:30
Чиновники вспомнили судьбу Улюкаева и отказались от подарков
Экономика Криминал
01:27
Нефть неожиданно подорожала
Рынки
05:05
В банках с красной икрой выявили подмену
Компании Экономика
00:52
Россиян обрадовали новостями о пенсии перед Новым годом
Личный счет Политика
23:19
Силуанов рассказал о планах по дедолларизации
Экономика
20:34
Обвал в США: будет ли повторение 2008-го
Рынки Статьи
01:27
Россиян предупредили о неприятностях из-за НДС
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение