Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.27
$
69.59
79.35
79.69
Прогноз
09.01 – 16.01
$
69.10
77.94
Индексы и котировки Brent
52.20
+0.02 Золото
1280.76
+0.07 РТС
1071.10
+0.47
Динамика валют
EUR / USD
28.12
1.1442
+0.0078
13.12
1.1364
24.12
13.12
02.12

Курс доллара: Центробанк установит новогодний курс рубля 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В субботу, 29 декабря, Банк России установит курсы валют сразу на все новогодние праздники. В следующий раз ЦБ пересмотрит их только 9 января 2019 года.
Хотя Московская биржа уйдет "в отгулы" не на все новогодние каникулы, а только до 3 января. Но результаты торгов не будут отражаться на официальном курсе Центрального банка. Как сообщает на своем сайте МосБиржа, торги на валютном рынке, драгметаллов, фондовом, на рынке депозитов, срочном рынке будут проводиться 29 декабря 2018 года, 3-4 и 8 января. В эти дни они пройдут по всем инструментам, "за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп". ТО есть в праздничные дни набор инструментов будет несколько ограничен.
"Судя по торгам в рублевых парах в пятницу, рубль остается под давлением, — говорит финансовый аналитик Анна Бодрова. — Это значит, что с большой долей вероятности ЦБ РФ повысит курсы доллара и евро на предстоящие выходные и все новогодние каникулы. В среднем пересмотр на повышение может составить от 10 до 50 копеек в каждом случае".
Что касается мировых площадок, то эксперт напоминает: "31 декабря — укороченный торговый день в Великобритании и США, в Японии выходной. Во вторник, 1 января, будут закрыты биржи NISE и Nasdaq, а также ICE. Кроме того, на Чикагской фондовой бирже, CME, 1 января будут закрыты торги фьючерсными контрактами на нефть Brent, а также фьючерсом на индекс S&P 500. К полноценным торгам мировые биржи вернутся 2 января, тогда же для торгов будут доступны все основные валютные пары". По прогнозу Анны Бодровой, после новогодних праздников доллар может стоить на валютных торгах около 69,5 рубля, евро — примерно 79,65 рубля.
Российская Газета: последние новости
Еврокомиссар Эттингер заявил о невозможности остановить "Северный поток-2" Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров ФТС перевыполнила годовое задание по наполнению госбюджета
Комментарии8
Рынки , Анна Бодрова , Московская биржа , Центральный банк России , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США помогут главному противнику «Газпрома»108
Названа сделка 2018 года
Китайцы предпочли США России812
Россияне похоронили миллиарды рублей46
В Европе затеяли свой мегапроект на миллиарды евро3
Видео
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Другое
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
01:45
Китайцы предпочли США России
Экономика
00:25
Курс евро взлетел более чем на рубль
Рынки
04:30
Чиновники вспомнили судьбу Улюкаева и отказались от подарков
Экономика Криминал
01:27
Нефть неожиданно подорожала
Рынки
05:05
В банках с красной икрой выявили подмену
Компании Еда
00:52
Россиян обрадовали новостями о пенсии перед Новым годом
Личный счет Политика
23:19
Силуанов рассказал о планах по дедолларизации
Экономика
20:34
Обвал в США: будет ли повторение 2008-го
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение