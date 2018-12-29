Уолл-стрит пережила худший декабрь с 1930-х годов

Нынешний декабрь оказался худшим для фондового рынка США со времен самых тяжелых годов Великой депрессии, пишет Financial Times . С начала месяца по четверг 20 декабря индекс S&P 500 упал на 11,6%, в пятницу ситуация ухудшилась еще больше. Между тем за полный декабрь 1931 г. индекс потерял 14,5%, а за декабрь 1930 г. — 6,3%.

Пессимистичные настроения

Настроения на рынке пессимистичные, а до конца года, с учетом рождественских праздников, осталось лишь несколько торговых дней. Акции сильно упали после заседания в среду комитета по ставкам Федеральной резервной системы США , по итогам которого центробанк снизил прогноз роста ВВП и инфляции на 2019 г. и дал понять, что в следующем году из-за осложняющейся экономической ситуации не будет повышать процентные ставки так быстро, как в этом. Инвесторы осознают, что эпоха дешевых денег подходит к концу, тем более что Европейский центробанк также начал сворачивать программу денежного стимулирования. И все это на фоне замедления мирового экономического роста и сложных отношений между США и Китаем, которые на время приостановили обмен ударами в торговой войне, но продолжают делать жесткие заявления (так, США на днях обвинили Китай в масштабном кибершпионаже).

«Экономический рост, мировая политика, стимулирование центробанков — везде мы наблюдаем переломный момент, — сказал FT Марк Хефеле, директор по инвестициям UBS Global Wealth Management. — Инвесторам стоит готовиться к усилению этих тенденций в 2019 г., поскольку рынки начинают ожидать окончания цикла».

В четверг ситуацию еще больше осложнил президент США Дональд Трамп , заявивший: если конгрессмены не выделят деньги на строительство стены на границе с Мексикой, он остановит работу федерального правительства, наложив вето на закон о его финансировании. В этом случае сотрудники части федеральных ведомств не выйдут на работу, что ударит по экономике как раз в тот момент, когда аналитики начинают всерьез задумываться об устойчивости ее роста.

«Нам грозит прекращение работы правительства, Вашингтон ужесточает риторику о краже интеллектуальной собственности Китаем, а люди [на рынке] все еще пытаются оценить последствия действий ФРС — все это очень негативно, особенно в свете замедляющегося роста корпоративных прибылей», — цитирует FT Майкла Герафти, фондового аналитика Cornerstone Capital.

S&P 500 упал в четверг на 1,6%, снижаясь в ходе торгов на 2,2%. В пятницу Трамп написал в Twitter, что готов закрыть правительство «на очень долгое время». Конгресс должен был принять решение до полуночи, но это не было сделано, сенат ушел на рождественские каникулы до 27 декабря. Часть ведомств закрылась, хотя негативный эффект будет уменьшен из-за праздников.

S&P 500 по итогам пятницы упал на 2,1%, Dow Jones Industrial Average — на 1,8%. Nasdaq Composite рухнул почти на 3%, уйдя на «медвежью» территорию (то есть снизившись с пика более чем на 20%) впервые после финансового кризиса 10 лет назад.

Вспомнить Великую рецессию

Не только последний месяц оказался худшим для американского рынка за долгое время. В последний квартал года S&P 500 упал на 15,6% по 20 декабря (исторического пика индекс достиг в самом его начале — 3 октября); это худший показатель для этого периода с кризисного 2008 г. Также падение за период с начала года (на 7,8%) оказалось самым значительным с 2008 г., после которого рынок восстанавливался, подпитываемый деньгами центробанков, и рос в течение девяти лет подряд.

Шансов выйти в плюс за оставшуюся укороченную торговую неделю у рынка не остается.

Мировые индексы тоже показали отрицательные результаты в этом году. Общемировой индекс MSCI All Country World упал на 12,1%, индекс развитых рынков MSCI World — на 17,1%, а развивающихся рынков MSCI Emerging Markets — на 11,4%. Этому в немалой степени способствовало замедление экономик и ухудшение ситуации с корпоративными прибылями во многих странах за пределами США. Теперь и американский рынок начинает это чувствовать, ведь сегодня он совершенно не похож на рынок столетней давности, поскольку на нем много транснациональных компаний, получающих прибыль за рубежом, отмечает Йон Триси , соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money.

«И когда индексы движутся вместе, это рисует нам картину того, что люди делают со своими деньгами», — пишет Триси на своем сайте.

Индекс транспортных компаний Dow Jones Transportation Average упал в IV квартале на 20,9%, промышленных компаний Dow Jones Industrial Average — на 14,2%. Коммунальные компании, как и подобает, служат защитным активом — индекс Dow Jones Utilities Average вырос на 1,6%, — но и он на этой неделе падал каждый день, отмечает Триси.

«На днях я провел полевое исследование и выбрался в местный универмаг Costco» в Лос-Анджелесе, рассказал Триси: «Там было тихо. Я расспросил ребят в отделе, где забирают дорогие товары, как идет бизнес. Они сказали, что спокойнее, чем в прошлом году. До Рождества осталось всего пять дней, и я ожидал, что в магазине будет более оживленно».