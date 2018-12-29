Евро преодолел психологическую отметку

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Курс евро поднялся до 80 рублей
RT на русском
2 часа назад
Комментарии
24
Курс евро поднялся до 80 рублей впервые с 14 сентября, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 15:37, курс евро вырос на 28 копеек — до 79,95 рубля.
Курс доллара увеличился на 17 копеек — до 69,68 рубля.
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