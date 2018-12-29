Доллар по 75 рублей: тяжелый год для рубля

Эксперты: курс доллара может вырасти до 75 рублей в 2019 году

2018 год для российского рубля был не самым оптимистичным. Если в начале года американская валюта стоила менее 60 рублей за доллар, то к концу года эксперты спорили о том, когда американец перейдет через порог в 70 рублей. Следующий год может оказаться еще сложнее. Угроза санкций со стороны США никуда не делась. Кроме того, со следующего года ЦБ возобновит в январе покупки валюты для Минфина . В этой ситуации доллар может перешагнуть через отметку в 75 рублей.

2018 год для российской валюты был не лучшим: начался он на оптимистической ноте, а закончился на пессимистической.

Так, в начале 2018-го года доллар находился на отметке в 57,5 рублей за американскую валюту, в январе и в феврале укрепившись до 55,5 рублей, но после этого плавно перешел к снижению, и конец года его уже отмечал вблизи отметки в 70 рублей за доллар.

Больше всего на рубль в 2018 году повлияли санкции. В течение года они дважды, в апреле и августе, больно ударили по рублю.

Это привело к тому, что сформировался устойчивый тренд выхода иностранных инвесторов из российских ОФЗ, которые пользовались спросом начиная с 2015 года.

Так, за 2018 год Минфин привлек немногим более 1 трлн руб. из планируемых 1,7 млрд руб, говорит Семен Немцов, старший аналитик «ИК Русс-Инвест»

При этом граница в 70 рублей за американский доллар все же российская валюта не перешла в 2018 году.

Однако в следующем году, по мнению экспертов, медленное падение рубля продолжится. Санкционная тема никуда не делалась, и она станет вызовом номер один в следующем году как для рубля, так и для российской экономики.

«Главный вызов — санкционная тематика. Мы в начале года ожидали санкций по госдолгу, а в феврале, когда вышел доклад Минфина США, решили, что тема отходит от нас. 6 апреля, когда было объявлено о введении санкций против «Русала», началась новая жизнь, новая история в экономическом плане. И это стало главным вызовом для российской экономики в этом году. И этот же вызов сохраняется на следующий год», — заявила в интервью «Газете.Ru» директор аналитического департамента компании «Локо-Банка» Кирилл Тремасов.

В целом 2019 год для рубля будет периодом борьбы внешних факторов с внутренними, считает Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт плюс».

«Стабильность первого квартала возможна только при условии, что США не введут новые санкции», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, в следующем году «помочь» падать рублю способен Центробанк, который может выйти в следующем году на валютный рынок.

В декабре регулятор принял решение возобновить в январе покупки валюты для Минфина на открытом рынке, прерванные в августе этого года из-за повышенной волатильности курса рубля на фоне угрозы новых санкций.

Особенно жесткий сценарий предполагает, что мегарегулятор в лице Минфина станет выкупать валюту, учитывая недополученную выручку за 2018 год, говорит Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

Помочь рублю могут цены на нефть. «У нефти появилась поддержка в виде продленных договоренностей в рамках ОПЕК+, соответственно, снижения добычи черного золота на 1,2 млн баррелей в сутки, а также формирующаяся тенденция на снижение запасов нефти в США», — говорит эксперт.

«Рынок нефти уже длительное время не может восстановиться и продемонстрировать намеки на стабильность. Стоимость постоянно плавает от 50 до 55$ за баррель. Снижения нефтяных котировок происходят из-за увеличения добычи сланцевой нефти в США, а также из-за понижения прогнозируемого спроса на нефть в 2019 году, которое вызвано рисками обострения торгового противостояния между США и Китаем, что, в свою очередь, замедляет мировой экономический рост», — говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

По словам Василия Карпунина, начальника аналитического отдела « БКС Брокер », на рынке нефти сейчас сохраняется экстремально высокая волатильность.

Сейчас идет попытка остановить устоявшийся в последние месяцы нисходящий тренд,

«Падение стоимости нефти Brent до $50 и ниже выглядит избыточным. Вряд ли цены смогут находиться так низко на протяжении длительного периода времени. Скорее всего, котировки в среднесрочной перспективе вернутся в район $65», — говорит эксперт.

По словам Ивана Капустянского, ближайшим ориентиром роста валютной пары доллар/рубль является уровень 69-70 в следующем году.

Другие опрошенные «Газетой.Ru» аналитики верят в ослабление рубля.

По мнению Александра Егорова, валютного стратега TeleTrade, в первом квартале рубль несколько ослабнет на фоне угроз введения новых экономических санкций США и их союзников, а также фискальных изменений в РФ.

В этой ситуации курс доллара может приблизиться к отметке 70 рублей и даже 75 рублей за американскую валюту.