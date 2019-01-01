Россия начала процесс завершения налогового маневра нефтяной отрасли

С 1 января 2019 года в России начался процесс завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. К 2024 году будет обнулена экспортная пошлина с текущих 30% при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

До этого правительство проводило малый налоговый маневр в 2014-2017 годах (пошлина на нефть была снижена с 60% до 55%), а также большой налоговый маневр в 2015-2017 годах (сокращение с 55% до текущих 30% при одновременном росте НДПИ).

Цель завершения налогового маневра — в снижении объема субсидирования экономик ЕврАзЭС и неэффективной переработки нефти на территории России, то есть в более адресной поддержке отрасли. Закон должен привести к росту бюджетных поступлений и прекращению деятельности производителей суррогатных видов топлива. При этом изначально налоговый маневр разрабатывался таким образом, чтобы на саму отрасль (кроме неэффективных НПЗ) оказывать нейтральное влияние, говорит аналитик Vygon Consulting Анна Львова.

По ее словам, при текущих фискальных условиях завершение маневра могло бы привести к резкому падению рентабельности заводов, которым фактически пришлось бы покупать нефть по мировым ценам. Поэтому, чтобы этого избежать, снижение таможенной субсидии нефтеперерабатывающей отрасли будет компенсировано введением отрицательных акцизов на нефть, поступающую на НПЗ.

Он будет предоставляться компаниям, которые уже провели модернизацию перерабатывающих производств или намерены взять на себя обязательства за три года модернизировать производство. Кроме того, обратный акциз получат компании, подпавшие под санкции США и ЕС . При этом часть НПЗ с наихудшей логистикой, если они соответствуют требованиям обратного акциза, получат региональным мультипликатор — коэффициент от 1,05 до 1,5, который увеличивает объем субсидий.

Аналитики "Петромаркета" в своем исследовании констатируют, что в рамках налогового маневра субсидии за счет налогового вычета также получат предприятия нефтехимии, авиакомпании и судовладельцы, а также потребители автобензина и дизельного топлива за счет "демпфирующей надбавки" к возвратному акцизу, которую будут получать нефтеперерабатывающие предприятия при условии удержания ими цен на моторные топлива не выше заранее заданного уровня.

Какой эффект для отрасли в 2019 году?

Принятые правительством меры позволят получить полный контроль над ценами на внутреннем рынке моторных топлив за счет компенсационного механизма — демпфера, который вернет нефтяникам часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке. При этом правительство закрепило за собой также в законе право повышать экспортную пошлину на нефтепродукты как крайнюю меру, позволяющую регулировать объем предложения на внутреннем рынке и, соответственно, предотвращать резкий рост розничных цен на топливо.

Аналитик "Финам" Алексей Калачев считает, что для отрасли влияние налогового маневра будет незначительно и по сути не отразится на внутренних ценах на нефтепродуктах. По подсчетам Львовой, объем производства бензина НПЗ, которые не смогут получить обратный акциз, не велик. Их доля на рынке составляет около 3-4% от переработки в России.