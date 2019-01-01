Нефть утопит рубль. Что будет с курсом национальной валюты в 2019 году

На утренних торгах среды, 26 декабря, цена барреля нефти Brent упала ниже 50 долларов, обновив минимумы июля прошлого года. Нестабильность на сырьевом рынке связана с ростом добычи сланцевой нефти в США и замедлением мирового экономического роста. Дешевеющие энергоносители оказывают давление на рубль — с начала года нацвалюта «похудела» на 14%, взяв курс на 70 рублей за доллар. «360» побеседовал с аналитиками о перспективах нефтяных и валютных рынков на следующий год.

Баррель североморской эталонной нефти марки Brent дешевеет 11-ю неделю подряд, свидетельствуют данные с сырьевых площадок. С начала октября цена на сырье снизилась на 45% — с 84 до 50 долларов за баррель. При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI также просела — до 42,97 доллара за бочку. Последний раз черное золото показывало столь слабые результаты в июле 2017 года.

Опрошенные «360» аналитики связывают негативную динамику с несколькими факторами. Во-первых, это избыточное предложение в связи с бумом сланцевой добычи в США. В этом году американские сланцевые компании увеличили ее на 16% — до 10,9 миллиона баррелей в сутки, выбившись в мировые лидеры нефтепроизводителей. Российские нефтяники также нарастили в октябре ежесуточную добычу до 11,6 миллиона баррелей и установили новый рекорд по добыче нефти за постсоветский период.

Между тем на глобальном рынке спрос на энергоресурсы снизился из-за торможения всеобщего экономического роста. Около 40% мирового ВВП приходится на США и Китай, следует из данных Всемирного банка . В Китае главная тема экономической повестки — замедление роста, а в США основные фондовые индексы приближаются к первому годовому спаду за десятилетие, считает старший аналитик «БКС Капитал» Сергей Суеверов.

«Китай считается одним из ключевых импортеров сырья. В последнее время из Пекина звучат тревожные сигналы, связанные с замедлением роста экономики. Похожая ситуация наблюдается в Штатах, где ключевой промышленный индекс Dow Jones демонстрирует отрицательную динамику. В результате на рынке появляется избыток сырья, что автоматически снижает его стоимость», — объясняет собеседник «360».

Банковские аналитики Уолл-стрит еще в начале декабря ухудшили прогнозы цен на нефть в 2019 году. Как свидетельствуют данные ежемесячного опроса The Wall Street Journal , 13 представителей инвестиционных банков прогнозируют, что нефть североморской марки Brent в 2019 году будет в среднем стоить около 69 долларов за баррель вместо ожидавшихся в ноябре около 77 долларов. Для североамериканской WTI оценка снижена с примерно 70 до 63 долларов за баррель. На нефть продолжат давить снижение мировой потребности в энергоресурсах и переизбыток предложения на рынке, считают аналитики.

Даже последнее соглашение членов картеля ОПЕК+ не сможет переломить ситуацию, уверены американские аналитики. Напомним, что в начале декабря участники организации договорились сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. На соглашение экспортеров рынок отреагировал слабо: цены на сырье на несколько дней выросли до 61 доллара за баррель и затем устремились вниз. «Страны ОПЕК в кооперации с Россией могут дополнительно сократить объем добычи, что подстегнет цены на нефть. Даже если страны в дальнейшем не договорятся, стоимость барреля в следующем году останется в пределах 50-60 долларов», — прогнозирует Суеверов.

Аутсайдер года

Нестабильность на нефтяных рынках негативно отразилась и на российской нацвалюте. Так, с начала падения сырьевых котировок рубль ослабел на 8% — до 69 рублей за доллар и продолжает показывать отрицательную динамику. На утренних торгах вторника нацвалюта по отношению к доллару подешевела на 73 копейки, вплотную приближаясь к 70 рублям. За ним подтянулась европейская валюта, которая подорожала на 80 копеек — до 79 рублей за евро впервые с середины сентября. «Рубль как сырьевой актив по-прежнему зависит от нефтяных котировок. Особенно ярко зависимость проявилась на торгах последней недели, когда рубль синхронно реагировал на нефтяные скачки», — отметила в разговоре с «360» старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова

Помимо этого, на нацвалюту будет влиять в следующем году ужесточающаяся монетарная политика Центробанка , который будет постепенно повышать ключевую ставку, добавила аналитик. «По нашим прогнозам, по оптимистичному сценарию за доллар в новом году будут давать 67-69 рублей. При самом негативном варианте, связанном с усилением санкций и обвалом нефтяных котировок, курс устремится к 80 рублям за доллар», — утверждает собеседница «360».

Текущее падение рубля связано и с мировым трендом выхода из рисковых активов, к коим относятся валюты развивающихся стран, считает аналитик «БКС Экспресс» Иван Копейкин. Этот год ознаменовался обвалами на рынках развивающихся экономик. Пятерку аутсайдеров возглавил аргентинский песо, который обесценился на 51%. Следом идет турецкая лира (30-процентное падение), бразильский реал (падение на 15%). Замыкает пятерку рубль, просевший с начала года на 14%.

«Это связано с ужесточением монетарной политики США и торговыми войнами. В условиях неопределенности инвесторы сбрасывают рисковые активы и начинают вкладываться в доллары, что приводит к росту курса последнего. Также на рубль давят санкции, в случае ужесточения которых нацвалюта еще заметнее просядет. При текущих условиях среднегодовой курс доллара составит 72-73 рубля», — подчеркнул собеседник «360».