Главный вопрос: каким будет курс доллара в новом году

На фоне обвала фондовых рынков по всему миру и падения нефтяных котировок российская валюта закончила год около отметки 70 рублей за доллар. С какими рисками придется столкнуться рублю и сколько будет стоить доллар в новом году — в материале РИА Новости

Под лавиной

Всю первую половину декабря рублю удавалось благополучно игнорировать и снижение западных фондовых индексов, и падение нефтяных котировок. Однако когда снижение перешло в обвал, американский индекс S&P500 обновил полуторагодовой минимум, а цены на нефть Brent устремились к 50 долларам за баррель, негатив захлестнул и российские торговые площадки.

В последнюю неделю года доллар вплотную приблизился к отметке 70 рублей — уровню августа, когда инвесторы в панике выводили средства из России после сообщения о готовящихся в конгрессе США сразу двух санкционых законопроектах.

Эксперты отмечают, что в конце декабря российскую валюту поддерживал налоговый период — экспортеры продавали валюту, чтобы получить рубли для уплаты налогов. В январе этого уже не будет, и ситуацию на рынке начнут определять фундаментальные факторы. Большинство из них негативные.

Обвал на мировых фондовых рынках продолжается. Аналитики указывают, что рождественское снижение индексов в США оказалось худшим за всю историю торгов. Традиционно рынок на праздники либо растет, либо котировки остаются стабильными. Падение в конце года случается исключительно редко, а такого, чтобы фондовые индексы за декабрь потеряли более 15 процентов, вообще не бывало.

При этом, как подчеркивают эксперты, паники на бирже нет, инвесторы планомерно и расчетливо распродают активы. А это очень плохой признак, свидетельствующий о том, что обвал закончится нескоро: вряд ли кто-то из крупных инвесторов решится на покупку ежедневно дешевеющих бумаг.

Для рубля затяжное падение западных рынков означает, что инвесторы теряют аппетит к риску и все активнее выводят средства с развивающихся рынков. Другими словами, предложение валюты на российском рынке будет снижаться, а курс доллара расти.

Впрочем, эффект от этого ожидается минимальный: все, кто хотел уйти с рынка, уже сделали это в августе, на пике санкционной истерии. Осенние месяцы отмечены рекордными объемами вывода капиталов из России, так что потенциал дальнейшего снижения невелик.

На нефтяной волне

Еще один фактор давления на рубль — цены на нефть. В октябре-ноябре российская валюта успешно игнорировала обвалы нефтяных котировок и даже укреплялась. Главная причина такой "отвязности" рубля — все то же августовское бегство спекулянтов. Раскачивать валютный рынок на падении нефтяных цен стало просто некому.

В отсутствие спекулянтов валютные трейдеры ориентируются прежде всего на макроэкономические показатели, а с этим у России все в порядке: госдолг минимальный, федеральный бюджет по итогам года впервые за семь лет оказался профицитным.

По сути, для российской экономики сегодня имеют значение два уровня нефтяных цен. Первый — 45 долларов за баррель, именно столько заложено в бюджет 2019 года. Второй — 40 долларов, точка отсечения для "бюджетного правила": все доходы от экспорта нефти по цене выше этой направляются на закупку валюты для резервного фонда. Отметим, что чем ниже котировки нефти, тем меньше валюты будет покупать ЦБ на открытом рынке и, соответственно, тем слабее давить на курс рубля.

Впрочем, до указанных критических отметок нефть вряд ли подешевеет. В конце декабря свои ожидания в отношении цен на черное золото снизили все 13 крупнейших мировых инвестбанков, опрошенных The Wall Street Journal . Среднегодовой прогноз на нефть Brent скорректирован вниз на восемь долларов: если в ноябре речь шла о 77 долларах за баррель, то теперь — о 69-ти. Это существенно выше котировок конца декабря, не говоря уже об отметках, критичных для российской экономики.

Уверенность в росте нефтяных котировок укрепляют и заявления стран — членов ОПЕК о готовности и дальше корректировать объемы добычи в зависимости от ситуации на рынке. В конце декабря представители Ирака, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии выразили намерение не только продлить соглашение еще на шесть месяцев, но и провести внеочередное заседание. "Если потребуется сократить добычу еще больше, мы обсудим это и примем оптимальное решение", — сообщил журналистам президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи.

Центробанк или санкции

Аналитики отмечают еще два негативных фактора: новые санкции со стороны США, в том числе в отношении госдолга, и возобновление покупок валюты на рынке российским Центробанком. На самом деле эти риски взаимосвязаны.

Напомним, что в сентябре Банк России приостановил валютные интервенции на фоне усиления волатильности курса рубля, вызванной перспективой американских санкций. В ноябре стало понятно, что если Вашингтон и введет эти санкции, то не раньше начала 2019 года. Тогда глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о возможном возвращении регулятора на рынок уже 15 января "в случае благоприятных условий".

Другими словами, Банк России возобновит покупки валюты, только если не будет санкций или же они окажутся несущественными для экономики. В том маловероятном случае, если Вашингтон решится на крайние меры типа запрета на операции с российским госдолгом или отключения российских банков от системы SWIFT, о возвращении ЦБ на валютный рынок не может быть и речи.

Многие аналитики уверены: при нынешнем кризисе на фондовом рынке вашингтонские чиновники запросто могут отложить санкции до более спокойных времен. Тогда Центробанк все-таки вернется на валютный рынок, однако это несильно повлияет на курс доллара.

По оценкам аналитика Bloomberg Economics Скотта Джонсона, из-за недавнего обвала цен на нефть Банк России будет покупать валюты менее чем на 200 миллионов рублей в день, что заметно ниже средних значений прошлого года.

В итоге, по оценкам экспертов "Центра развития" Высшей школы экономики , "в целом в 2019-2021 годах курс рубля будет плавно ослабевать, но его значения будут находиться примерно в границах уровней третьего квартала 2018 года". Специалисты ВШЭ прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2019-м на уровне 64,9 рубля, 2020-м — 65,3 рубля, 2021-м — 66,1 рубля.

Аналитики ИК "Доходъ" настроены менее оптимистично: по их оценкам, в случае введения Вашингтоном новых санкций против России ускорение оттока капитала может привести к ослаблению отечественной валюты до отметки 73,5 рубля за доллар к концу 2019 года.

Надо сказать, это один из самых мрачных прогнозов. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что в новом году доллар в среднем будет стоить от 65 до 70 рублей.