Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,70%, составив $45,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 0,86% — до $54,44 за баррель.