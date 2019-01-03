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Цены на нефть снижаются
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,70%, составив $45,75 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 0,86% — до $54,44 за баррель.
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