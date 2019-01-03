Доллар преодолел психологическую отметку

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Курс доллара обновил максимум марта 2016 года 

Lenta.ru + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Курс доллара к рублю побил рекорд стоимости более чем за два года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает в четверг, 3 января, ТАСС.
Стоимость американской валюты составила 71,45 рубля. Она выросла по сравнению с уровнем закрытия торгов предыдущего дня на 2,35 процента. Курс евро к рублю на Московской бирже при этом снизился на 1,33 процента и составил 78,96 рубля.
Фьючерсы на нефть марки Brent (поставка в марте 2019 года) торгуются на лондонской бирже ICE по 54,33 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущих торгов на 1,06 процента.
В конце декабря минувшего года отмечалось, что за 2018 год курс российской валюты снизился по отношению к доллару на 17,5 процента, до 69,8175 рубля. Курс евро снизился за прошлый год на 6,8 процента, до 79,99 рубля. Цена за баррель нефти марки Brent в 2018 году упала с 66,87 до 53,03 доллара (на 21,6 процента).
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Рынки , Экономика , Московская биржа , ИТАР-ТАСС
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