Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,30% — до $56,12 за баррель.

Февральские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,42%, составив $47,29 за баррель.