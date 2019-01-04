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Доллар и евро снижаются на открытии торгов 

RT на русском 4 часа назад
Фото: ТАСС
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 2 копейки — до 68,62 рубля.
Курс евро опустился на 10 копеек и составил 78,15 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Московская биржа
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