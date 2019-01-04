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07.12
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
RT на русском
4 часа назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
1
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 2 копейки — до 68,62 рубля.
Курс евро опустился на 10 копеек и составил 78,15 рубля.
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