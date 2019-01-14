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Цене на бензин предсказали новый рекорд 

Ридус + ещё 87 1 час назад
Фото: ТАСС
Государство и нефтяники приготовили россиянам неприятный сюрприз: топливо на отечественных автозаправках в 2019 году может подорожать более, чем на три рубля. Это произойдет в результате повышения ставок акцизов на бензин.
«В 2019 году вклад акциза в прирост розничных цен на бензин Аи-92 будет положительным и составит 3,06 рубля на литр, а вместе с повышенным НДС — 3,59 рубля», — поделились с «Российской газетой» своим прогнозом эксперты Аналитического центра при правительстве России.
«По дизельному топливу вклад акциза в прирост розничных цен окажется чуть меньше — 2,4 рубля на литр, а вместе с НДС — 3,07 рубля», — добавили в Центре.
Так как полученные от акцизных поступлений деньги идут в местные дорожные фонды, государство заинтересовано постоянно увеличивать долю налогов в цене топлива. В 2018 году доля налогов, заложенная в цене одного литра бензина Аи-92, составила около 30,5%. Сюда вошли как акцизные сборы, так и НДС.
Эксперты отмечают, что в 2018 году государство сдерживало рост акцизов. По итогам года их вклад в подорожание бензина был отрицательным — минус 1,43 рубля за литр. Это позволило почти на треть сократить ожидаемый рост розничных цен на топливо и вместо 4,5 рублей за литр, Аи-92 подорожал «всего лишь» на 3,5 рубля, или 9,4%.
Напомним, кроме бензина в последнее время подорожали яйца, автомобили, сахар, хлеб и другие необходимые продуктов, а также такая нужная вещь, как смартфоны. Ощутимо выросли цены на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента и на большинство наблюдаемых видов медикаментов и медицинских товаров.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему сорвавшиеся с цепи цены в России уже не удержать, а россияне больше не верят в свое светлое финансовое будущее.
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Рынки , Экономика , Левада-центр , Правительство РФ , Ридус , "Российская газета"
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