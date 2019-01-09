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Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне 

Прайм + ещё 3 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.27 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,86% — до 6,31 доллара, "Лукойла" — на 0,57%, до 75,17 доллара, "Новатэка" — на 0,23%, до 174,6 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,41%, до 4,73 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,1%, до 26,07 доллара.
Цена бумаг ВТБ поднималась на 0,21% — до 1,18 доллара, Сбербанка — на 0,75%, до 11,69 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,69%, достигая 16,88 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,99% — до 19,69 доллара, "Северстали" — снижались на 0,14%, до 14,26 доллара, НЛМК — дорожали на 0,38%, до 22,41 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" снижалась на 0,13% — до 13,69 доллара, "Ленты" — росла на 0,72%, до 3,15 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,33% — до 2,46 доллара.
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