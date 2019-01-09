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Цены на нефть растут
RT на русском
+
ещё 4
3 часа назад
Фото:
globallookpress.com
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Февральские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,57%, составив $50,56 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 1,35% — до $59,51 за баррель.
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