Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,57%, составив $50,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 1,35% — до $59,51 за баррель.