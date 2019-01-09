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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
+
ещё 16
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
1
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 7 копеек — до 66,96 рубля.
Курс евро повысился на 18 копеек и составил 76,73 рубля.
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