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Эксперт дал прогноз по курсу рубля в 2019 году 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Пятым каналом дал прогноз по курсу рубля в 2019 году.
«Сейчас, как говорят экономисты, «тонкий рынок», то есть очень мало участников. И любая покупка или продажа может как очень сильно укрепить рубль, так и очень сильно его ослабить, — сказал Шабанов.
По его мнению, российская валюта будет демонстрировать волатильность. Коридор по отношению к доллару он определяет между 68 и 73 рублями.
Как отметил Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» на рубль давит геополитика, а также повышение НДС.
«Кроме того, нельзя забывать про то, что ЦБ возвращается к своей практике закупки валюты на открытом рынке», — добавил эксперт.
Ранее главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович рассказал о курсе рубля в 2019 году.
RT на русском: последние новости
Цены на нефть растут Доллар и евро снижаются на открытии торгов Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году
Рынки , Центральный банк России , ФБА "Экономика сегодня"
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