Знаки повсюду: шокирующие прогнозы от Saxo Bank на 2019 год

В Германии начнется рецессия, Трамп все-таки уволит главу ФРС Apple купит проблемного автопроизводителя Tesla, а ВВП исчезнет из расчетов экономистов. Кроме того, Западное полушарие накроет мощная солнечная буря, уничтожив большинство спутников и вызвав транспортный коллапс. Такие предсказания на 2019-й содержатся в ежегодном докладе экспертов Saxo Bank . Какие суперугрозы и сюрпризы ожидаются в предстоящие 12 месяцев — в материале РИА Новости

Трамп уволит главу ФРС

Описанные аналитиками датского инвестиционного банка события рассматриваются как "маловероятные, но способные оказать огромное влияние на финансовые рынки". Как подчеркивается в документе, политические сдвиги внезапны, а негативные процессы в глобальной экономике уже "зашли слишком далеко".

Один из ключевых прогнозов SaxoBank касается президента США Дональда Трампа: он может отправить в отставку главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которого постоянно критикует за излишне жесткую монетарную политику, и заменить его президентом Федерального резервного банка Миннеаполиса Нилом Кашкари.

"Повышение процентной ставки в декабре станет последней каплей, американская экономика и акции начнут быстрое падение в первом квартале 2019 года. К лету фондовый рынок рискует оказаться в глубокой яме", — отмечают авторы доклада.

На декабрьское повышение ставки фондовый рынок США уже отреагировал обвалом, а Трамп назвал случившееся "совершенно ужасным". Агентство Bloomberg сообщало, что глава Белого дома рассматривает возможность увольнения Пауэлла. Официальных подтверждений этому нет, глава Минфина Стив Мнучин заверил, что президент никогда не предлагал ничего подобного. Однако тот не раз заявлял, что именно ФРС "убивает американскую экономику".

Applе купит Tesla

Основатель Tesla Илон Маск назвал 2018 год худшим в жизни из-за проблем, связанных с производством электромобиля Model 3. Убытки компании с каждым кварталом бьют новые рекорды, но в 2019-м мучениям проблемного автопроизводителя и его генерального директора придет конец.

По мнению Saxo Bank, потребности Tesla в капитале удовлетворит компания Apple, располагающая свободными средствами в объеме 237 миллиардов долларов.

"Tesla нужны деньги, а Apple — развитие собственной экосистемы и выход за пределы смартфонов, ноутбуков и связанных с ними услуг и аксессуаров. Очевидно, что следующим шагом станет автомобиль", — говорится в докладе.

Apple начала прощупывать автомобильный рынок в 2014-м, выпустив программное обеспечение Apple CarPlay, позволяющее подключить смартфон к оснащенному этой мультимедиа-системой автомобилю. Кроме того, по слухам, Apple уже несколько лет разрабатывает самоуправляемый электромобиль в рамках секретного проекта Titan, который пока далек от завершения.

По оценкам Saxo Bank, стоимость одной акции Tesla при сделке составит 520 долларов — на 40 процентов больше номинала и на 100 — цены, указанной в твите Илона Маска о намерении вывести Tesla с биржи, превратив ее в частную корпорацию.

Финансовые возможности Apple позволят Илону Маску "осуществить самые смелые мечты", отмечают аналитики. Для начала компания сможет построить несколько новых заводов и производственных мощностей в Европе и Китае.

Германия сползет в рецессию

Удручающие перспективы у крупнейшего представителя Евросоюза , Германии. В третьем квартале наступившего года начнется рецессия, в которую экономику страны ввергнет ведущая отрасль — автомобильная.

"Германия отстает в области использования высоких технологий в своих автомобилях, а также в скорости перехода на электромобили", — объясняют авторы прогноза.

По их оценкам, к 2040 году 55 процентов продаж новых авто в мире придется на электромобили, и немцы по этому направлению серьезно уступают лидерам отрасли.

Негативно на автопром Германии повлияет и ужесточение американских пошлин.

Наконец, скажутся антиглобалистские настроения, которые в 2019 году достигнут пика. На первый план выйдет использование больших данных и борьба за экологическую чистоту — тенденции, противоположные тем, что обеспечивали Германии лидирующие позиции на мировом рынке с 1980-х годов.

Отказ от расчета ВВП

Вместо ВВП, отражающего рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, МВФ и Всемирный банк предложат определять производительность труда: от этого показателя зависит благополучие и состояние здоровья граждан и именно он характеризует динамику производственного потенциала экономики.

"Как писал лауреат Нобелевской премии Пол Кругман в 1994 году, производительность — это не все, но в конечном итоге почти все", — напоминают аналитики банка.

Эксперты называют это решение беспрецедентным и символизирующим конец эпохи доминирования центробанков.

Всемирный транспортный налог

Острой проблемой могут стать увеличивающиеся выбросы углекислого газа — на фоне ожидаемого жаркого лета в Европе возникнет настоящая "экологическая паника". В результате введут всемирный транспортный налог на авиабилеты и тоннаж судов.

Ставка налога будет зависеть от объемов выбросов углекислого газа, уточнили в банке. Речь идет о 50 долларах за тонну — в два раза больше того, что предлагали раньше (25 долларов), и в три раза больше средних показателей в рамках европейской Системы торговли квотами на выбросы (15 евро).

Потребители, соответственно, столкнутся с подорожанием авиабилетов и морских перевозок, повышением цен на продукты.

Солнечная буря уничтожит спутники GPS

Наиболее апокалиптический прогноз от Saxo Bank предполагает, что на Западное полушарие Земли обрушится солнечная буря из-за мощнейшей вспышки на Солнце — класса X.

Аналитики банка поясняют, что в 2019 году начинается 25-й цикл солнечной активности и мощная солнечная вспышка вполне вероятна. Космический катаклизм уничтожит большинство спутников связи.

В транспортной и электрической инфраструктуре Западного полушария возникнет хаос. Авиа— и наземное сообщение, зависимое от GPS, будет парализовано.

Вероятный ущерб в Saxo Bank оценивают в два триллиона долларов.