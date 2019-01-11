Биржи Европы растут вслед за рынками США и Азии

Основные европейские фондовые индексы растут в пятницу на фоне положительной динамики на рынках США и Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.37 мск британский индекс FTSE 100 прибавлял 0,83% — до 7000,35 пункта, французский CAC 40 — 0,25%, до 4817,67 пункта, немецкий DAX — 0,12%, до 10936,2 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы завершили четверг ростом на 0,4-0,5%, а вслед за ними выросли и рынки Азии после заявлений председателя ФРС США Джерома Пауэлла. По его словам, американский регулятор может быть более терпеливым и гибким в своей дальнейшей денежно-кредитной политике, учитывая стабильную инфляцию. Из этого рынки сделали вывод, что регулятор может повременить с дальнейшим повышением базовой ставки.

Экономист Morgan Stanley Дэн Скелли (Dan Skelly) сказал агентству Блумберг , что рынки хотят понять, последуют ли за новой риторикой ФРС реальные шаги, и действительно ли регулятор в какой-то момент сделает паузу в процессе ужесточения денежной политики.

Кроме того, ослабление торговых опасений также поддерживает интерес мировых инвесторов к рисковым активам. Важной темой для рынков на текущей неделе стали торговые консультации представителей Китая и США. Согласно заявлению КНР, по их итогам стороны "заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов". В пятницу министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, вероятнее всего, прибудет в январе в Вашингтон для продолжения торговых переговоров.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Великобритании. Согласно официальным данным, объем промышленного производства в Великобритании в ноябре уменьшился на 0,4% по сравнению с октябрем, а в годовом выражении — упал на 1,5%. Аналитики прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце вырос на 0,3% к октябрю и снизился на 0,7% в годовом исчислении.