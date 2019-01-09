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Бумаги «Русала» и En+ подешевели на фоне новостей о санкциях США 

ТАСС 1 час назад
Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images
Стоимость акций компании "Русал" и глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ снизилась на открытии торгов Московской биржи в среду на 3,4-5,8%, свидетельствуют данные торгов.
Негативную динамику данные бумаги продемонстрировали после того, как председатели семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали администрацию президента США Дональда Трампа отложить снятие санкций с этих компаний. Кроме того, лидер демократов в Сенате Чак Шумер внес в Конгресс проект документа, который может заблокировать решение минфина США о снятии с "Русала" и En+ ограничительных мер.
В частности, расписки En+ подешевели на 5,76% по состоянию на 10:15 мск, до 402,4 руб. за бумагу, акции "Русала" — на 3,4%, до 28,83 руб. за бумагу.

Санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний

Власти США 6 апреля прошлого года объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.
Изначально минфин США дал срок до 7 мая 2018 года на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня разорвали с ними контракты. Впоследствии эти сроки продлевались несколько раз. 20 декабря минфин сообщил, что уведомил Конгресс США о намерении в течение 30 дней снять санкции с трех компаний Дерипаски — холдинга En+, алюминиевого гиганта "Русал" и "Евросибэнерго", так как бизнесмен согласился снизить контроль в En+ с около 70% до 44,95%. Голосовать при этом он сможет только 35% акций.
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Комментарии
Рынки , Компании , Олег Дерипаска , Чак Шумер , Дональд Трамп , Русские машины , Казначейство США , En+ Group , Конгресс США , Агрохолдинг "Кубань" , Московская биржа , Евросибэнерго , Администрация США , Минфин , Русал
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