Бумаги «Русала» и En+ подешевели на фоне новостей о санкциях США

В частности, расписки En+ подешевели на 5,76% по состоянию на 10:15 мск, до 402,4 руб. за бумагу, акции "Русала" — на 3,4%, до 28,83 руб. за бумагу.

Санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний

Власти США 6 апреля прошлого года объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины" "Евросибэнерго" , группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань" . Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.