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Курс доллара: рубль упал после значительного роста в начале года 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рубль начал постепенно снижаться по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Как отмечается, это произошло после значительного роста валюты в первые три торговые сессии года.
По состоянию на 10.12 мск курс доллара расчетами "завтра" увеличивался на 20 копеек до 68,09 рубля. В свою очередь курс евро снижался на 29 копеек и составлял 76,84 рубля.
Также с утра наблюдается рост цен на нефть марки Brent. Она повышалась на 1%, до $59,27 доллара за баррель.
Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Ранее сообщалось, что доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря.
Газета.Ru: последние новости
Рубль упал после значительного роста в начале года Цена на нефть марки WTI увеличилась почти на 3% Цена на нефть марки Brent подскочила на 3%
Рынки , Евро , Доллар
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