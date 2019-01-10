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Биржи АТР закрылись в основном в минусе на статданных из Китая 

Прайм + ещё 5 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) к закрытию торгов преимущественно перешли в красную зону на фоне статистики из Китая, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,36% — до 2535,1 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,27%, до 1303,48 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,22% — до 26521,43 пункта, корейский KOSPI потерял 0,07%, опустившись до 2063,28 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,29% — до 5795,3 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,29% — до 20163,8 пункта.
В течение торгов биржевые индексы региона находились в основном в плюсе, но завершили торги преимущественно в "красной" зоне. Инвесторы отыгрывали статистику из Китая и заявления по итогам торговых переговоров представителей КНР и США. В частности, согласно данным государственного статистического управления КНР, годовая инфляция в Китае в декабре 2018 года составила 1,9%, хотя аналитики ждали значения на уровне 2,1%. Рост потребительских цен в стране замедлился по сравнению с ноябрем, когда он составлял 2,2% в годовом исчислении.
Участники торгов в четверг также отыгрывали заявление министерства коммерции КНР, согласно которому Китай и США по итогам двусторонних торговых консультаций заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов. Стороны также договорились поддерживать тесный контакт.
Аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, полагает, что этот результат в значительной степени соответствует общим ожиданиям, учитывая, что это была предварительная встреча представителей США и Китая, возможно, в рамках подготовки к более серьезным заявлениям на форуме в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января.
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Рынки , France-Presse
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