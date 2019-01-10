Биржи АТР закрылись в основном в минусе на статданных из Китая

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) к закрытию торгов преимущественно перешли в красную зону на фоне статистики из Китая, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,36% — до 2535,1 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,27%, до 1303,48 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,22% — до 26521,43 пункта, корейский KOSPI потерял 0,07%, опустившись до 2063,28 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,29% — до 5795,3 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,29% — до 20163,8 пункта.

В течение торгов биржевые индексы региона находились в основном в плюсе, но завершили торги преимущественно в "красной" зоне. Инвесторы отыгрывали статистику из Китая и заявления по итогам торговых переговоров представителей КНР и США. В частности, согласно данным государственного статистического управления КНР, годовая инфляция в Китае в декабре 2018 года составила 1,9%, хотя аналитики ждали значения на уровне 2,1%. Рост потребительских цен в стране замедлился по сравнению с ноябрем, когда он составлял 2,2% в годовом исчислении.

Участники торгов в четверг также отыгрывали заявление министерства коммерции КНР, согласно которому Китай и США по итогам двусторонних торговых консультаций заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов. Стороны также договорились поддерживать тесный контакт.