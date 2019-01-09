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Биржи АТР закрылись ростом в ожидании результатов торговых переговоров США и КНР 

Прайм 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись уверенным ростом в ожидании результатов торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,71% — до 2544,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,54%, до 1306,95 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 2,27% — до 26462,32 пункта, корейский KOSPI прибавил 1,95%, поднявшись до 2064,71 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,98% — до 5778,3 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,1% — до 20427,06 пункта.
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил в среду, что переговоры Китая и США по торговым противоречиям, которые продолжались в Пекине с понедельника, завершились. По его словам, официальные итоги переговоров будут обнародованы в ближайшее время. Изначально встреча была запланирована на 7-8 января, однако она продолжалась и 9 января.
"Мы полагаем, что продолжение переговоров дольше запланированного указывает на то, что и китайские, и американские чиновники полны решимости достичь соглашения на этих переговорах", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Donghai Securities Ху Шаохуа (Hu Shaohua).
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Рынки , МИД , Reuters
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