Рублю больнее падать: доллар покатился в пропасть

Рубль обманул экспертов. Вместо того, чтобы начать падать, российская валюта укрепилась. 9 января ЦБ понизил курс доллара и евро на два с лишним рубля. Помогли рублю растущие цены на нефть, а также спрос инвесторов на рискованные активы. Но укрепление вряд ли будет долгим, считают эксперты. 2019 год будет «экстремально волатильным для рубля», говорят они, предсказывая, что весной курс доллара может достичь 80 рублей.

Вопреки прогнозам экспертов, которые они делали перед новогодними праздниками, рубль укрепился, а не ослаб. Официальный курс Банка России евро на 10 января упал на 2,55 рубля до 76,9066 руб. Доллар потерял в стоимости 2,39 руб. и достиг 67,0795 руб.

При этом биржевой курс рубля скорректировался до этих отметок еще раньше: торги на московской бирже проходили и в отдельные дни январских праздников. В среду, 9 января, на 19:30 мск за доллар давали 66,8 руб., за евро — 76,9 руб.

В первую очередь укрепление рубля произошло благодаря поддержке растущих цен на нефть, а также из-за возросшего спроса на активы развивающихся рынков, говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова

Так, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте в ходе торгов 9 января подрос более чем на 3%, в отдельные моменты торгов добравшись до $60,5 за баррель.

Основной причиной такого значительного роста цен на нефть послужили ожидания участников рынка, что спрос и предложение на нефтяном рынке стабилизируются в результате сделки ОПЕК+.

«У нефти появилась поддержка в виде продленных договоренностей в рамках ОПЕК+, соответственно, снижения добычи черного золота на 1,2 млн баррелей в сутки, а также формирующаяся тенденция на снижение запасов нефти в США», — говорит Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер», отмечает, что определенный позитив в отношении рисковых активов формируется со стороны состоявшихся торговых переговоров между США и Китаем.

Также за истекшую неделю с начала нового года произошло главное: большинство глобальных инвесторов полностью потеряли веру в то, что ФРС США в складывающейся ситуации будет в состоянии выполнить свои обещания и многократно повысить ключевую процентную ставку в течение года, говорит Владимир Рожанковский , эксперт «Международного Финансового Центра».

«На сегодняшний день консенсус-прогноз международного аналитического сообщества прочит всего лишь одно (а не три!) повышения ставки — причем, вероятнее всего, это случится отнюдь не на ближайших заседаниях ФРС. Как следствие этого, доллар скорректировался к большинству мировых валют», — поясняет эксперт.

Между тем эксперты в конце прошлого года предсказывали совсем другое будущее для российской валюты.

Санкционная тема никуда не делась, и она станет вызовом номер один в 2019 году как для рубля, так и для российской экономики,

«Главный вызов — санкционная тематика. Мы в начале (2018 года) ожидали санкций по госдолгу, а в феврале, когда вышел доклад минфина США, решили, что тема отходит от нас. 6 апреля, когда было объявлено о введении санкций против «Русала», началась новая жизнь, новая история в экономическом плане. И это стало главным вызовом для российской экономики в этом году. И этот же вызов сохраняется (на этот год)», — заявил в интервью «Газете.Ru» директор аналитического департамента компании «Локо-Банка» Кирилл Тремасов.

Кроме того, в это году рублю «поможет» падать Центробанк. В декабре регулятор принял решение возобновить в январе покупки валюты для Минфина на открытом рынке, прерванные в августе этого года из-за повышенной волатильности курса рубля на фоне угрозы новых санкций.

Особенно жесткий сценарий предполагает, что регулятор в лице Минфина станет выкупать валюту, учитывая недополученную выручку за 2018 год, говорил Иван Капустянский.

Аналитики и сейчас солидарны: рост курса рубля будет недолгим, хотя на такое сильное укрепление российской валюты в начале 2019 года они раньше не рассчитывали.

Так, по словам Покатовича, переговоры США и Китая завершились «без конкретики».

«Участники рынка так и не получили информации о дальнейших конкретных шагах обеих сторон на пути к достижению торгового компромисса. Временный позитивный импульс рынки также получили от очередных смягчающих мер китайского ЦБ. Однако основные риски для России сохраняются», — отмечает Покатович.

Одной лишь активизации темы санкционных пакетов для России будет достаточно для еще одного витка ослабления курса рубля, говорит эксперт.

Чтобы избежать дальнейшей девальвации, рублю необходимо, чтобы цены на нефть выросли до уровней $70 за баррель, а также произошел действительно «прорыв» в торговых переговорах США и Китая. Однако если все же санкции будут приняты, то от девальвации рубль это не избавит.

Впрочем, пока санкции откладываются, позитив на рынке нефти может позволить баррелю укрепиться до конца этой недели на уровнях 66,2-67,7 рублей.

По словам Александра Купцикевича, после ухода крупных инвесторов «на праздники» на рынке остались одни спекулянты, что неизменно обернулось всплеском волатильности.