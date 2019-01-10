Биржи Азии в основном растут на торговом оптимизме

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг на фоне надежд на скорое разрешение США и Китаем своих торговых противоречий после прошедших в Пекине переговоров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23% — до 2550,08 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 1313,19 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,37% — до 26559,48 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,05%, до 2065,72 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,09% — до 5773 пункта, японский Nikkei 225 — опускался на 1,18%, до 20187 пунктов.

Участники торгов в четверг отыгрывают сообщение министерства коммерции КНР. Согласно заявлению ведомства, Китай и США по итогам прошедших 7-9 января двусторонних торговых консультаций заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов. Отмечается, что стороны договорились поддерживать тесный контакт.

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из Китая. Так, согласно данным государственного статистического управления КНР, годовая инфляция в Китае в декабре 2018 года составила 1,9%, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 2,1%. Рост потребительских цен в стране замедлился по сравнению с ноябрем, когда он составлял 2,2% в годовом исчислении.