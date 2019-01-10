Фондовые торги в РФ открылись снижением 

На 10:08 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,46% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 403,04 пункта. Индекс РТС просел на 0,21% до отметки 1 133,10 пункта.
«Российский рынок акций позитивно провел первую торговую сессию после длинных каникул и в отсутствии значимых новостей, и низкой торговой активности продолжит следовать вслед за мировыми площадками. Поддержку может оказать и восстановление нефтяных котировок. Предпочтительно выглядят акции компаний внутреннего сектора и банки. Сегодня актуальным диапазоном для индекса Мосбирже считаем район 2400—2430 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.