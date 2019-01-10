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Фондовые торги в РФ открылись снижением 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
На 10:08 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,46% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 403,04 пункта. Индекс РТС просел на 0,21% до отметки 1 133,10 пункта.
«Российский рынок акций позитивно провел первую торговую сессию после длинных каникул и в отсутствии значимых новостей, и низкой торговой активности продолжит следовать вслед за мировыми площадками. Поддержку может оказать и восстановление нефтяных котировок. Предпочтительно выглядят акции компаний внутреннего сектора и банки. Сегодня актуальным диапазоном для индекса Мосбирже считаем район 2400—2430 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара снизился на 5 копеек, евро — на 20 Мировые цены на нефть завершили торги среды ростом PwC ожидает замедления роста мирового ВВП и перестановок в рейтинге крупнейших экономик
Рынки , Роман Антонов , Промсвязьбанк , Московская биржа
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