Фондовые торги в РФ открылись снижением

На 10:08 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,46% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 403,04 пункта. Индекс РТС просел на 0,21% до отметки 1 133,10 пункта.