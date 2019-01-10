Бумаги компаний РФ дешевеют в Лондоне

Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в минусе, свидетельствуют данные торгов.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,47% — до 1,17 доллара, Сбербанка — на 1,29%, до 11,89 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,12%, достигая 16,78 доллара.