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Бумаги компаний РФ дешевеют в Лондоне 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.29 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,35% — до 6,3 доллара, "Лукойла" — на 0,76%, до 74,81 доллара, "Новатэка" — на 0,94%, до 173,05 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,6%, до 4,71 доллара, "Газпром нефти" — на 0,94%, до 26,25 доллара.
Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,47% — до 1,17 доллара, Сбербанка — на 1,29%, до 11,89 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,12%, достигая 16,78 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,44% — до 19,74 доллара, "Северстали" — на 1,51%, до 14,38 доллара, НЛМК — на 0,41%, до 22,8 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" снижалась на 0,02% — до 13,89 доллара, "Ленты" — на 1,49%, до 3,13 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,69% — до 2,46 доллара.
Прайм: последние новости
Биржи Европы снижаются вслед за рынками Азии и на внутренних новостях Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5% Официальный курс доллара на пятницу снизился до 66,86 рубля
Комментарии
Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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