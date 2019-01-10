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Нефть марки Brent подешевела до 61,12 доллара за баррель 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Цены на нефть снижаются в четверг днем на фоне сохраняющейся рекордно высокой добычи в США, а также остающейся неопределенности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина после переговоров сторон, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.44 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,52% — до 61,12 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,65% — до 52,03 доллара за баррель.
Давление на нефтяной рынок оказывают опасения переизбытка предложения нефти в текущем году. В данном контексте участники торгов обратили внимание на данные минэнерго США, согласно которым добыча нефти в стране на прошлой неделе осталась на рекордно высоком уровне предыдущей недели в 11,7 миллиона баррелей в день.
Трейдеры также отыгрывают заявления министерства коммерции КНР о том, что Китай и США в ходе переговоров 7-9 января провели обстоятельный обмен мнениями по торговым и структурным вопросам, повысили уровень взаимопонимания и договорились поддерживать тесный контакт. Однако рынки пока не получили подробностей достигнутых договоренностей.
"Оптимизм относительно торговых переговоров между США и Китаем, похоже, сошел на нет, а в официальных заявлениях об умеренном прогрессе по итогам трехдневных переговоров нет достаточных деталей", — заявила агентству Рейтер консультант Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).
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Рынки , Минэнерго , Reuters
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