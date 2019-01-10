Горячий январь: почему нефть так резко подорожала

С начала года нефть подорожала на 16%. Котировки поддерживают данные США о снижении запасов, оптимизм по поводу торговых переговоров США и КНР, договоренности ОПЕК+. Между тем аналитики Morgan Stanley снизили прогноз цен на нефть на $7-7,5 за баррель на 2019 год. Аналитики предупреждают, что более динамичному росту котировок могут препятствовать перспективы замедления мировой экономики.

Нефтяные котировки с начала года выросли на 16%. 29 декабря торги «черным золотом» на Лондонской бирже закрылись на уровне $52,2 за баррель марки Brent, а 9 января — в первый после новогодних праздников рабочий день в России — нефтяные цены добрались до $60,5. Рост продолжился и 10 января. По данным на 15:00 мск баррель Brent торговался в районе $61.

Аналитики связывают укрепление позиций «черного золота» с позитивными новостями о торговых переговорах между Соединенными Штатами и Китаем, а также данными о снижении запасов в нефтехранилищах США.

Двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам проходили в Пекине 7-9 января, на день дольше запланированного. Еще 8 января президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем «идут очень хорошо».

На следующий день, комментируя завершение переговоров, официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что «положительные результаты благоприятны не только для КНР и США, но это также станет хорошей новости для мировой экономики». Он пообещал, что официальные итоги будут обнародованы в ближайшее время.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились заключить «перемирие» в торговой войне: Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и увеличить закупки товаров из США, Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из КНР, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться.

Кроме новостей с американо-китайского фронта, по данным последнего отчета министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти сократились на 1,7 млн баррелей до 439,7 млн баррелей.

8 января Американский институт нефти (API) сообщил о снижении товарных запасов нефти на 6,1 млн баррелей.

Новости о снижении запасов нефти в США, равно как и позитивные итоги переговоров КНР и США, снижают неопределенность на рынке, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова

Помимо этого, на рост котировок повлиял решительный настрой Саудовской Аравии на выполнение соглашения ОПЕК+ о сокращении предложения на рынке нефти.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей ОПЕК написала, что Эр-Рияд готов пойти на снижение экспорта нефти на 3% — до 7,1 млн баррелей в сутки (б/с), чтобы повысить уровень нефтяных котировок.

Для того, чтобы реализовать масштабные планы по диверсификации экономики и запустить новые инфраструктурные проекты стране нужна цена на нефть в районе $80 за баррель. Ради достижения этого уровня саудиты готовы не только всерьез придерживаться договоренностей в рамках ОПЕК+, но и снижать экспорт.

В начале декабря 23 страны, входящие в соглашение ОПЕК+, договорились с января этого года сократить добычу нефти суммарно на 1,2 млн б/с. На долю России придется 228 тыс. б/с. Между тем большинство стран — производителей нефти уже сбалансировали бюджеты на уровне $50–60 за баррель, российский бюджет сверстан, исходя из цены в $40 за баррель.

Дмитрий Космодемьянский. Нынешний рост цен вызван активным закрытием коротких позиций и машинальной реакцией рынка на заявления Саудовской Аравии о возможности сокращения импорта, полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Открытие»

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович уверен, что на рынок действует и заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джереми Пауэлла. Он 4 января пообещал, что если экономический рост замедлится, то ФРС повременит с повышением ключевой ставки.

С одной стороны, после «гибких» заявлений главы ФРС в отношении политики сокращения баланса американского регулятора, а также траектории повышения ставок общий аппетит инвесторов к покупке риска в определенной мере восстановился, отметил аналитик.

Между тем, продолжил Покатович, восстановление нефтяных цен будет продолжаться в первые 3-5 месяцев 2019 года на фоне действия сделки ОПЕК+.

Наблюдаемый в последние дни рост нефтяных цен в существенной мере определяется тем фактом, что в рынок начала поступать информация о том, что экспортеры сокращают добычу в рамках условий пакта — по предварительным оценкам, Саудовская Аравия уже по итогам декабря в значительной мере приблизилась к выполнению своей квоты по сокращению нефтедобычи.

В результате аналитики ожидают стабилизации нефтяных цен на уровнях вблизи $60 до конца января.

Такой уровень ценовой конъюнктуры нефтяного рынка продолжит оказывать фундаментальную поддержку курсу рубля, полагает Покатович.

На фоне роста нефтяных котировок 8 января рубль укрепился и к доллару и к евро. С начала года российская национальная валюта подорожала по отношению к доллару на 2,5 рубля. По данным на 14:20 мск, за доллар на Мосбирже давали 67,05 руб., евро стоил 77,31 руб.

Курс доллара держится на уровне 67 руб. в первую очередь благодаря поддержке растущих цен на нефтяном рынке, а также из-за активизировавшегося спроса на активы развивающихся рынков EM, отмечает Соснова.

Однако растущие нефтяные цены не смогут поддержать долгосрочное укрепление российской валюты, так как в скором времени начнется возобновление покупок валюты ЦБ . Кроме того, текущий валютный курс невыгоден крупным компаниями для продажи валютной выручки, добавила аналитик.

При этом аналитики Morgan Stanley снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2019 год на $7-7,5 за баррель. По их прогнозам, нефть сорта Brent будет в среднем стоить в первом квартале $58 за баррель против ранее предполагавшихся $65 за баррель. Средняя цена марки WTI в январе-марте, по прогнозу, будет находиться около отметки $49 за баррель.