Курс доллар: назван максимальный курс доллара на следующей неделе

Ключевым событием для самочувствия рубля на следующей неделе станет возвращение Банка России на открытый рынок с покупками валюты для Минфина , считают аналитики. Значимыми для российской валюты факторами будет еще торговая сделка между США и Китаем, а также заявления ФРС США

Мораторий ЦБ на покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила действует по факту еще с августа 2018 года, он введен из-за нестабильности на финансовых рынках и ослабления рубля. В середине декабря регулятор объявил, что возобновит регулярные покупки с 15 января 2019 года, об их параметрах будет объявлено уже после этой даты.

Кроме того, на следующей неделе на рубль будет оказывать влияние внешняя ситуация: переговоры США и Китая по торговым вопросам, а также сигналы из ФРС США, говорит Кочетков. Первый раунд американо-китайских переговоров завершился без видимых результатов, но есть надежда на продуктивное продолжение, полагает он.

При этом в ФРС хоть и звучат голоса в пользу паузы в процессе повышения ставки, но пока перевешивает позиция в пользу нескольких повышений в текущем году, отмечает Кочетков. По его мнению, сам факт продолжения переговоров между Китаем и США будет поддерживать рубль, а вот заявления из ФРС могут усилить позиции доллара на мировом рынке, что окажет давление на российскую валюту.

Таким образом, по ожиданиям Кочеткова, на следующей неделе российская валюта будет находиться в диапазоне 66,5-68 рублей за доллар. По мнению Орловой и Красного, коридор колебаний может составить 65,5-68 рублей за доллар.