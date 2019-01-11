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Курс доллар: назван максимальный курс доллара на следующей неделе 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ключевым событием для самочувствия рубля на следующей неделе станет возвращение Банка России на открытый рынок с покупками валюты для Минфина, считают аналитики. Значимыми для российской валюты факторами будет еще торговая сделка между США и Китаем, а также заявления ФРС США.
Мораторий ЦБ на покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила действует по факту еще с августа 2018 года, он введен из-за нестабильности на финансовых рынках и ослабления рубля. В середине декабря регулятор объявил, что возобновит регулярные покупки с 15 января 2019 года, об их параметрах будет объявлено уже после этой даты.
В связи с возобновлением операций ЦБ давление на отечественную валюту может усилиться уже с понедельника, 14 января, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Однако период возобновления покупок почти совпадает с январским периодом налоговых платежей, указывает он. Соответственно, в какой-то момент эти факторы начнут уравновешивать друг друга, считает эксперт. Объем покупок валюты Банком России может составить 3,5-4 миллиарда долларов в месяц, оценивают главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и директор по операциям на валютном рынке Альфа-банка Александр Красный.
Кроме того, на следующей неделе на рубль будет оказывать влияние внешняя ситуация: переговоры США и Китая по торговым вопросам, а также сигналы из ФРС США, говорит Кочетков. Первый раунд американо-китайских переговоров завершился без видимых результатов, но есть надежда на продуктивное продолжение, полагает он.
При этом в ФРС хоть и звучат голоса в пользу паузы в процессе повышения ставки, но пока перевешивает позиция в пользу нескольких повышений в текущем году, отмечает Кочетков. По его мнению, сам факт продолжения переговоров между Китаем и США будет поддерживать рубль, а вот заявления из ФРС могут усилить позиции доллара на мировом рынке, что окажет давление на российскую валюту.
Таким образом, по ожиданиям Кочеткова, на следующей неделе российская валюта будет находиться в диапазоне 66,5-68 рублей за доллар. По мнению Орловой и Красного, коридор колебаний может составить 65,5-68 рублей за доллар.
Российская Газета: последние новости
Росстат назвал уровень инфляции в 2018 году The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля
Комментарии
Рынки , Андрей Кочетков , Наталия Орлова , Александр Красный , ФРС , Открытие Брокер , Минфин , Центральный банк России , Альфа-банк , Доллар
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