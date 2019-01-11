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Цены на нефть снижаются
RT на русском
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,19%, составив $52,49 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 0,28% — до $61,51 за баррель.
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