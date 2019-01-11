Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.12
$
67.14
77.15
77.30
Прогноз
09.01 – 16.01
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
62.36
+0.40 Золото
1294.87
+0.10 РТС
1147.02
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
11.01
1.1518
+0.0078
27.12
1.1440
08.01
27.12
14.12

Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 66,95 рубля.
Курс евро повысился на 22 копейки и составил 77,13 рубля.
RT на русском: последние новости
The Economist назвал рубль самой недооценённой валютой Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро ЦБ снизил официальный курс евро на 10 января более чем на 2,55 рубля
Рынки , Видео , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк поднимет ставку по ипотеке
Что происходит с Дерипаской и «Русалом»
ЦБ возобновит покупки валюты для Минфина
Цена Brent превысила $62
На птицефабрике объяснили упаковки с девятью яйцами1
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
04:36
Украинцы пришли в ужас от пенсий
Экономика Статьи
01:00
Россиянам дали советы по вкладам
Личный счет
00:44
В России взлетели тарифы ЖКХ
Личный счет
00:59
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Компании
04:08
Польша попала в зависимость от России
Экономика
02:26
Россиянам рассказали, что делать с рублями
Личный счет
00:49
Прямиком в ад: санкционное цунами накроет Россию
Экономика Статьи
00:47
Сбербанк повысил ставки
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение