Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
12.01
$
66.9167
+0.0562
€
77.1282
–0.0823
ММВБ
11.01 12:00
$
66.8800
+0.0450
€
77.0675
+0.0350
Forex
11.01 12:00
$
66.8926
+0.0580
€
77.0541
–0.0029
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.12
$
67.14
€
77.15
€
77.30
Прогноз
09.01 – 16.01
$
70.30
€
78.95
Индексы и котировки
Brent
62.36
+0.40
Золото
1294.87
+0.10
РТС
1147.02
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
11.01
1.1518
+0.0078
27.12
1.1440
08.01
27.12
14.12
Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
2 часа назад
Комментарии
35
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 66,95 рубля.
Курс евро повысился на 22 копейки и составил 77,13 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
The Economist назвал рубль самой недооценённой валютой
Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро
ЦБ снизил официальный курс евро на 10 января более чем на 2,55 рубля
Рынки
,
Видео
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк поднимет ставку по ипотеке
Что происходит с Дерипаской и «Русалом»
ЦБ возобновит покупки валюты для Минфина
Цена Brent превысила $62
На птицефабрике объяснили упаковки с девятью яйцами
1
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика
Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика
Статьи
04:36
Украинцы пришли в ужас от пенсий
Экономика
Статьи
01:00
Россиянам дали советы по вкладам
Личный счет
00:44
В России взлетели тарифы ЖКХ
Личный счет
00:59
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Компании
04:08
Польша попала в зависимость от России
Экономика
02:26
Россиянам рассказали, что делать с рублями
Личный счет
00:49
Прямиком в ад: санкционное цунами накроет Россию
Экономика
Статьи
00:47
Сбербанк повысил ставки
Компании
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение