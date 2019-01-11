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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 26 минут назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 66,95 рубля.
Курс евро повысился на 22 копейки и составил 77,13 рубля.
RT на русском: последние новости
Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро The Economist назвал рубль самой недооценённой валютой ЦБ снизил официальный курс евро на 10 января более чем на 2,55 рубля
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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