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Фондовые торги в РФ открылись ростом 

Банки.ру 27 минут назад
Фото: РИА Новости
На 10:03 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 436,17 пункта. Индекс РТС вырос на 0,28% до отметки 1 145,55 пункта.
«Российский фондовый рынок пока продолжает развивать успехи последних дней, и индекс Мосбиржи вчера превысил отметку в 2430 пунктов. На данный момент в качестве базового сценария на ближайшие торговые сессии для индекса Мосбиржи ориентируемся на диапазон 2400-2450 пунктов. С учетом некоторого укрепления рубля уже после закрытия вчерашней основной торговой сессии Мосбиржи приоритет по-прежнему отдаем внутренним секторам», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара снизился на 5 копеек, евро — на 20 Стоимость нефти Brent поднялась выше 60 долларов за баррель Фондовые торги в РФ открылись снижением
Рынки , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк
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