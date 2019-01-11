Фондовые торги в РФ открылись ростом

На 10:03 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 436,17 пункта. Индекс РТС вырос на 0,28% до отметки 1 145,55 пункта.