Фондовые торги в РФ открылись ростом 

На 10:03 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 436,17 пункта. Индекс РТС вырос на 0,28% до отметки 1 145,55 пункта.
«Российский фондовый рынок пока продолжает развивать успехи последних дней, и индекс Мосбиржи вчера превысил отметку в 2430 пунктов. На данный момент в качестве базового сценария на ближайшие торговые сессии для индекса Мосбиржи ориентируемся на диапазон 2400-2450 пунктов. С учетом некоторого укрепления рубля уже после закрытия вчерашней основной торговой сессии Мосбиржи приоритет по-прежнему отдаем внутренним секторам», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.