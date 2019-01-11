Биржи АТР закрылись в основном в плюсе на оптимизме из США и снижении торговых опасений

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом индексов вслед за рынками США, а также на фоне ослабления опасений за торговые отношения Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,74% — до 2553,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,76%, до 1313,36 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,55% — до 26667,27 пункта, корейский KOSPI прибавил 0,6%, до 2075,57 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,36% — до 5774,6 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,97% — до 20359,7 пункта.

Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы завершили четверг ростом на 0,4-0,5% после заявлений председателя ФРС США Джерома Пауэлла. По его словам, американский регулятор может быть более терпеливым и гибким в своей дальнейшей кредитно-денежной политике, учитывая стабильную инфляцию. Из этого рынки сделали вывод, что регулятор может повременить с дальнейшим повышением базовой ставки.

На текущей неделе инвесторы в Азии также отыгрывали новости вокруг торговых отношений США и Китая. Так, в период с 7 по 9 января в Пекине прошли двусторонние переговоры сторон на уровне заместителей министров по торгово-экономическим вопросам. По заявлению китайской стороны, Китай и США по итогам консультаций "заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов". В пятницу министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, вероятнее всего, прибудет в январе в Вашингтон для продолжения торговых переговоров.