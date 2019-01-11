Минэнерго допустило дальнейший рост цен на бензин

По его словам, рост цен на топливо ожидается в пределах инфляции.

"Это разовое повышение (в январе — "Газета.Ru") связано с ростом НДС, а в течение года на уровень инфляции, в пределах уровня инфляции цены, наверное, будут повышаться", — сказал Новак.

Министр отметил, что рост цен также будет зависеть от конъюнктуры рынка, но предельные параметры в течение года установлены в пределах инфляции.

Ранее сообщалось, что Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.