Минэнерго допустило дальнейший рост цен на бензин 

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что цены на бензин в России в текущем году продолжат расти, передает РИА "Новости".
По его словам, рост цен на топливо ожидается в пределах инфляции.
"Это разовое повышение (в январе — "Газета.Ru") связано с ростом НДС, а в течение года на уровень инфляции, в пределах уровня инфляции цены, наверное, будут повышаться", — сказал Новак.
Министр отметил, что рост цен также будет зависеть от конъюнктуры рынка, но предельные параметры в течение года установлены в пределах инфляции.
Ранее сообщалось, что Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.