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Минэнерго допустило дальнейший рост цен на бензин 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что цены на бензин в России в текущем году продолжат расти, передает РИА "Новости".
По его словам, рост цен на топливо ожидается в пределах инфляции.
"Это разовое повышение (в январе — "Газета.Ru") связано с ростом НДС, а в течение года на уровень инфляции, в пределах уровня инфляции цены, наверное, будут повышаться", — сказал Новак.
Министр отметил, что рост цен также будет зависеть от конъюнктуры рынка, но предельные параметры в течение года установлены в пределах инфляции.
Ранее сообщалось, что Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
Газета.Ru: последние новости
Россия приступила к снижению добычи нефти Рубль упал после значительного роста в начале года Официальный курс евро снизился на 2,5 рубля
Рынки , Экономика , Александр Новак , Минэнерго , Газета.Ru , РИА Новости
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