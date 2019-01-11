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Россиян предупредили о новом повышении цен на бензин 

Lenta.ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Цены на бензин будут продолжать расти в течение 2019 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.
По словам Новака, стоимость топлива будет увеличиваться в пределах инфляции. Также министр пояснил, что январский скачок цен на бензин связан с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года.
Подсчитали — прослезились: россиян ошарашил рост цен
9 января стало известно, что розничные цены на бензин в России в январе выросли на 1,7 процента. Это обусловлено повышением НДС с 18 до 20 процентов, а также увеличением топливных акцизов. Центральный банк России заявлял, что увеличение налога затронет все сферы экономики, рост цен произойдет на все товары, в том числе и автомобильное топливо, подстегнет инфляцию.
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил повысить НДС на два процента на заседании правительства в июне 2018 года. Позже министр финансов Антон Силуанов отмечал, что такая мера позволит увеличить доходы федерального бюджета более чем на 600 миллиардов рублей в год начиная с 2019 года.
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Комментарии63
Рынки , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Александр Новак , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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