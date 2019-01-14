Эксперты рассказали, как закупки валюты ЦБ отразятся на курсе рубля

Завтра ЦБ возобновит закупки для Минфина валюты на открытом рынке. Согласно бюджетном правилу, до 6 февраля ЦБ купит валюту на 266 миллиардов рублей — в объеме ожидаемых Минфином в январе сверхдоходов от продажи нефти.

Бюджетное правило предполагает направление сверхдоходов от продажи нефти дороже 40 долларов в Фонд национального благосостояния.

По мнению Дениса Порывая из Райффайзенбанка, в январе закупки валюты никак не скажутся на курсе рубля по причине сезонной силы его позиций из-за разницы между импортом и экспортом.

В феврале же, когда значение сезонности упадет, российская валюта может подешеветь с 66,9 (по курсу ЦБ на субботу) до 68 рублей за доллар.

По словам Дмитрия Чечулина из Международного финансового центра, к подобному развитию событий могут привести закупки Центробанком валюты на всю сумму сверхдоходов, как это происходило ранее.

В марте, считает Порывай, рубль может продолжить дешеветь (до 69-и за доллар) в связи с исчерпанием запаса прочности к интервенциям, что может вынудить ЦБ прекратить закупки и даже поднять ключевую ставку.