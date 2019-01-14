Закупки валюты Центральным банком для Министерства финансов могут привести к падению курса рубля в течение ближайших месяцев, спрогнозировали некоторые из опрошенных «Известиями» экономистов.
Завтра ЦБ возобновит закупки для Минфина валюты на открытом рынке. Согласно бюджетном правилу, до 6 февраля ЦБ купит валюту на 266 миллиардов рублей — в объеме ожидаемых Минфином в январе сверхдоходов от продажи нефти.
Бюджетное правило предполагает направление сверхдоходов от продажи нефти дороже 40 долларов в Фонд национального благосостояния.
По мнению Дениса Порывая из Райффайзенбанка, в январе закупки валюты никак не скажутся на курсе рубля по причине сезонной силы его позиций из-за разницы между импортом и экспортом.
В феврале же, когда значение сезонности упадет, российская валюта может подешеветь с 66,9 (по курсу ЦБ на субботу) до 68 рублей за доллар.
По словам Дмитрия Чечулина из Международного финансового центра, к подобному развитию событий могут привести закупки Центробанком валюты на всю сумму сверхдоходов, как это происходило ранее.
В марте, считает Порывай, рубль может продолжить дешеветь (до 69-и за доллар) в связи с исчерпанием запаса прочности к интервенциям, что может вынудить ЦБ прекратить закупки и даже поднять ключевую ставку.
Между тем Наталия Орлова из «Альфа-банка» и Дмитрий Харлампиев из банка «Открытие» уверены, что главная причина вероятного падения рубля будет внешней. По словам Орловой, ею станут санкции, по мнению Харлампиева, санкции, цены на нефть и торговые войны.