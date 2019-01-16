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Чижов не считает голосование по Brexit «окончанием истории» 

РИА Новости + ещё 53 33 минуты назад
Фото: Р-Спорт
БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Голосование по соглашению об условиях Brexit парламентариями Великобритании — далеко не конец истории, на пути отношений страны и Евросоюза еще немало вызовов, сказал журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение о Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому «жесткому» выходу страны из ЕС или отмене Brexit в целом. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против — 432.
"В любом случае вчерашнее голосование — далеко не конец истории. На пути взаимоотношений Великобритании с Евросоюзом еще немало вызовов и подводных камней", — сказал он.
Первая реакция в ЕС на эти события была предсказуемо сдержанной, отметил Чижов. Повсеместно выражалось сожаление по этому поводу, одновременно в который раз подчеркивалось, что о пересмотре текста подписанного соглашения об условиях Brexit речи быть не может. Более того, Евросоюз со своей стороны намерен продолжить процедуру его ратификации, сказал он.
Чижов считает, что мало кто из наблюдавших за перипетиями Brexit в последние месяцы сомневался, что соглашение о его условиях не будет поддержано большинством депутатов. Слишком глубок политический кризис в Соединенном Королевстве, слишком расходятся взгляды британских парламентариев на будущее отношений с Евросоюзом, отметил он.
Беспрецедентный в истории британского парламентаризма итог голосования произвел сильное впечатление, сказал Чижов. При этом, за критикой в адрес достигнутой сделки о «разводе» не просматривалось позитивных предложений об альтернативных вариантах действий, добавил он. Это дало основание премьер-министру Великобритании Терезе Мэй утверждать, что ни один из обсуждаемых вариантов — отмена Brexit явочным порядком или через второй референдум, выход из ЕС «без сделки», досрочные парламентские выборы — не в состоянии сегодня набрать большинство в Палате общин, сказал Чижов.
"Здесь прогнозируют, что правительство Мэй сможет удержаться у власти, несмотря на объявленный ему вотум недоверия. По большому счету, желающих взять в этот момент на себя бремя ответственности за дальнейшую судьбу Brexit в Лондоне, как говорится, днем с огнем не найти", — отметил он.
В ноябре прошлого года ЕС и Соединённое Королевство после многих месяцев непростых переговоров достигли договорённости об условиях «развода», которая включала в себя множество положений касающихся, в частности, прав граждан, переходного периода в отношениях, ирландской границы. Эта сделка, чтобы вступить в силу, должна быть ратифицирована парламентами ЕС и страны.
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Рынки , В мире , Европа , Общество , Прибалтика , Социология , Экономика , Тереза Мэй , Владимир Чижов , Парламент Великобритании , ЕС , РИА Новости
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