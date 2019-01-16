Лавров прокомментировал прошедшее в Британии голосование по Brexit

"Что касается Brexit, то это дело Великобритании, дело ее граждан, подданных, дело парламента Великобритании. Нам, естественно, небезразлично, как это отразится на ЕС, потому что ЕС, если брать структурно, как организацию, наш крупнейший партнер. Нам, конечно, небезразлично, как происходящее в Евросоюзе — не только в связи с Brexit, там много происходит процессов, которые будут влиять на функционирование ЕС — и нам очень важно понимать, как это затронет наши отношения, прежде всего, торгово-экономические", — сказал министр на пресс-конференции в Москве.

Вне зависимости от итогов Brexit Москва настроена работать как с ЕС, так и с Великобританией, отметил Лавров.

"Мы всегда говорили — задолго до того как идея Brexit обрела какие-то очертания — что в наших интересах единый, сильный и главное — самостоятельный Евросоюз. Что будет, посмотрим. Естественно, мы будем сотрудничать и с ЕС, и с Великобританией, если все закончится выходом Великобритании из ЕС. Но в каких формах это лучше делать будем определять, когда поймем, что на самом деле состоялось", — подчеркнул он.