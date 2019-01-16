Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.74
$
66.99
76.50
76.35
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.82
76.96
Индексы и котировки Brent
60.52
–0.08 Золото
1289.10
–0.06 РТС
1150.10
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
16.01
1.1409
+0.0063
02.01
1.1346
13.01
02.01
19.12

Лавров прокомментировал прошедшее в Британии голосование по Brexit 

РИА Новости + ещё 51 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Brexit — это внутреннее дело Лондона, граждан Британии и парламента страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о прошедшем накануне голосовании по вопросу выхода из Евросоюза.
"Что касается Brexit, то это дело Великобритании, дело ее граждан, подданных, дело парламента Великобритании. Нам, естественно, небезразлично, как это отразится на ЕС, потому что ЕС, если брать структурно, как организацию, наш крупнейший партнер. Нам, конечно, небезразлично, как происходящее в Евросоюзе — не только в связи с Brexit, там много происходит процессов, которые будут влиять на функционирование ЕС — и нам очень важно понимать, как это затронет наши отношения, прежде всего, торгово-экономические", — сказал министр на пресс-конференции в Москве.
Вне зависимости от итогов Brexit Москва настроена работать как с ЕС, так и с Великобританией, отметил Лавров.
"Мы всегда говорили — задолго до того как идея Brexit обрела какие-то очертания — что в наших интересах единый, сильный и главное — самостоятельный Евросоюз. Что будет, посмотрим. Естественно, мы будем сотрудничать и с ЕС, и с Великобританией, если все закончится выходом Великобритании из ЕС. Но в каких формах это лучше делать будем определять, когда поймем, что на самом деле состоялось", — подчеркнул он.
Накануне британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против — 432. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому «жесткому» выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.
Последние новости
Галкин рассказал о самочувствии Пугачевой Опоздавшие на рейс американцы подали огромный иск к "Аэрофлоту" США потребовали от России уничтожить ракету 9М729
Комментарии
Рынки , В мире , Европа , Общество , Прибалтика , Социология , Экономика , Тереза Мэй , Сергей Лавров , МИД , ЕС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нужна ли России «смерть доллара»33
Силуанов рассказал, как изменится жизнь россиян11
Чубайс высказался о норме на электроэнергию4
Зачем Китай вмешался в спор по «Северному потоку-2»213
«На грани чистилища»: что будет с Британией и Brexit
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
09:32
Нужна ли России «смерть доллара»
Экономика Статьи
03:08
Нефтяников вызовут на ковер за слишком дорогой бензин
Экономика Компании
03:30
Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными
Экономика
01:27
Партнеры России получили «письма несчастья»
Экономика Статьи
00:52
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение