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Тереза Мэй сразу после голосования продолжит работу по Brexit 

Газета.Ru + ещё 56 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что продолжит работу по Brexit сразу после голосования в Палате общин, во время которого большинство голосов выразили доверие возглавляемому ею правительству, передает ТАСС.
Тереза Мэй пообещала осуществить волю британского народа и вывести страну из состава Евросоюза. Она отметила, что продолжит свою работу сразу после голосования.
"Мы продолжим работать над выполнением торжественного обещания, которое сделали народу — воплотить в жизнь результаты референдума и покинуть ЕС", — сказала Мэй.
По ее словам, начнет она со встречи с оппозиционными партиями, представленными в парламенте.
"Я хотела бы начать эти встречи сегодня вечером", — добавила премьер-министр.
Ранее сообщалось, что в парламенте Великобритании проголосовали по вотуму недоверия кабмину.
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Рынки , В мире , Европа , Общество , Прибалтика , Социология , Экономика , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , ИТАР-ТАСС
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