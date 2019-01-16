Тереза Мэй сразу после голосования продолжит работу по Brexit

Тереза Мэй пообещала осуществить волю британского народа и вывести страну из состава Евросоюза . Она отметила, что продолжит свою работу сразу после голосования.

"Мы продолжим работать над выполнением торжественного обещания, которое сделали народу — воплотить в жизнь результаты референдума и покинуть ЕС", — сказала Мэй.

По ее словам, начнет она со встречи с оппозиционными партиями, представленными в парламенте.

"Я хотела бы начать эти встречи сегодня вечером", — добавила премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в парламенте Великобритании проголосовали по вотуму недоверия кабмину.