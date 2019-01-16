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В ЕП заявили, что последствия голосования Британии по Brexit оценивать рано 

РИА Новости + ещё 52 26 минут назад
Фото: Р-Спорт
БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Итоги голосования парламента Великобритании по соглашению с ЕС о Brexit ещё не означают ситуации выхода страны из союза без сделки, заявил глава Европарламента Антонио Таяни.
Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение о Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому «жесткому» выходу страны из ЕС — то есть без соглашения об условиях «развода», или отмене Brexit в целом.
"Ещё слишком рано оценивать последствия этого голосования, но мы, конечно, еще не в ситуации отсутствия сделки", — сказал Таяни в Европарламенте.
По его словам, не стоит упускать из виду тот факт, что различные силы проголосовали против соглашения по противоположным причинам, некоторые из них обеспокоены договорённостью по ирландской границе, другие надеются на более тесные отношения с ЕС в будущем, например, если страна останется в таможенном союзе ЕС.
Более того, в британском парламенте нет большинства и в поддержку выхода страны из ЕС без договорённости об условиях этого «развода», отметил Таяни.
"Мы понимаем, что в британском парламенте есть два отрицательных большинства: одно против соглашения, а другое против возможности выхода из союза без согласия, но положительного большинства нет", — сказал глава Европарламента.
Таяни выразил надежду, что начнётся работа по созданию большинства в поддержку общего решения как можно скорее.
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Рынки , В мире , Европа , Общество , Прибалтика , Социология , Экономика , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Европарламент , РИА Новости
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