Зарплаты не выйдут ростом

Глава Минтруда Максим Топилин анонсировал рост зарплат. Но почувствуют ли россияне это увеличение при походе в магазин? Или весь их оптимизм «съест» инфляция?

Рост зарплат замедлится

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал на днях рост зарплат бюджетников в октябре 2019 года на 4,3%. Именно столько, по предварительным данным, составила годовая инфляция по итогам 2018 года. Это могло бы прозвучать достаточно оптимистично, но только если не учитывать текущую инфляцию в 2019 году. ЦБ ожидает, что цены в новому году вырастут более чем на 5%. А значит, бюджетники со своей индексацией в октябре 2019 года точно не смогут рассчитывать на рост реальных зарплат.

Общий рост реальных зарплат россиян (рассчитывается с поправкой на инфляцию) в 2019 году ожидается на уровне 1,4% после прогнозировавшихся Министерством экономического развития 6,9% по итогам 2018-го. Впрочем, глава Минтруда Топилин оптимистичен и прогнозирует, что в 2019-м показатель роста реальных зарплат все-таки будет «несколько больше», чем 1,4%. При этом фактический рост реальных зарплат бюджетников в 2019 году ожидается ниже, чем в среднем по экономике.

В ближайшие годы уровень роста зарплат 2018 года достигнут не будет. Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост реальной зарплаты в РФ в 2018 году должен был составить 6,9% (итоговых данных пока нет), в 2019-м — 1,4%, в 2020-м — 1,9%, в 2021 году — 2,5%.

Зарплаты бюджетников не успевают за инфляцией

В 2019 году ускорение темпов инфляции выглядит существенным риском для общей динамики доходов населения, комментирует главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова . «При этом, вполне вероятно, рост зарплат не только в номинальном, но и в реальном выражении продолжится, как это происходило в предыдущие годы. По этой причине бюджетный сектор ничем не отличается от других секторов экономики — зарплаты растут как следствие ограниченного предложения на рынке труда», — отмечает эксперт.

«По сути, никакого роста доходов не предвидится, так как индексацию зарплат аккуратно «съест» инфляция», — уверена руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. «Более того, сначала инфляция начнет уменьшать доходы, ведь в первом полугодии рост цен в среднем предположительно составит 5,5%, а спасительная индексация наступит только 1 октября, когда инфляция заметно пойдет на убыль. К примеру, средняя зарплата учителя, по словам главы департамента образования Москвы Исаака Калины, в 2018 году была 68 тысяч рублей, из которых первые девять месяцев 2019 года до 3 740 рублей будет „съедать“ инфляция», — объясняет эксперт.

По словам Кати Френкель, пока стоимость нефти и цена за один доллар США в рублях выглядят очень оптимистично для бюджетников, так что еще больших инфляционных воздействий на свои доходы они почувствовать не должны. «Как, впрочем, и роста самой зарплаты, хотя увеличение это наверняка будет и до октября обязательно порадует своим наступлением», — говорит эксперт.

Такого же мнения придерживается первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал , который отмечает, что в официальных отчетах ведомств будет фиксироваться рост зарплат бюджетников, но по факту его не будет из-за опережающего роста инфляции.

При этом рост зарплат бюджетников запланирован лишь через девять месяцев. А до этого момента высокий уровень инфляции в стране в совокупности с отсутствием роста заработных плат будет фактором недовольства населения и опасения за сохранность рабочих мест, считает аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов. По его мнению, масштабы бедности в стране вряд ли будут увеличиваться. «Работа есть, нет плановых сокращений, нет массового закрытия предприятий в России, что могло бы произойти на фоне внешнего давления санкций и слабых темпов роста мировой экономики», — говорит аналитик.

Наталья Орлова отмечает, что в 2019 году рост доходов населения будет не за счет бюджетного сектора. По ее мнению, это совершенно естественно, так как у бюджетников зарплаты росли опережающими темпами в 2017 году.

Реальные зарплаты россиян останутся неизменными

По данным Росстата на ноябрь 2018 года, реальная зарплата в России выросла на 4,6%, но реальные располагаемые доходы год к году сократились на 2,9%. То есть реальные располагаемые доходы россиян продолжают падать, несмотря на рост реальных зарплат, объясняет аналитик отдела анализа рынков «Открытие Брокера» Тимур Нигматуллин.

«Следствием этого будет экономия на товарах длительного пользования, на потребительских товарах, которые не являются товарами длительного пользования, и даже на продуктах питания. Отчасти это будет связано с тем, что у людей нет накоплений, так как кризис длится уже пятый год и падают доходы. А также с тем, что это падение нельзя будет заменить кредитованием, потому что одновременно еще растут ставки по кредитам», — отмечает эксперт.

По его словам, у людей остается два варианта: либо сокращать расходы, либо тратить накопления. «Поскольку у нас перманентный экономический кризис длится пятый год, то накоплений почти не осталось и люди вынуждены сокращать расходы. Индексация зарплат на 4,3% точно соответствует тому уровню инфляции, которая была по итогам 2018 года. То есть реальные зарплаты в этом случае не изменятся, так как индексация всего лишь покроет прошлогоднюю инфляцию», — добавляет Нигматуллин.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает, что рост реальных доходов россиян маловероятен, поскольку у бизнеса увеличивается налоговая нагрузка и оптимизируется занятость. Он допускает, что рост доходов возможен за счет легализации самозанятых. «Рост зарплат в госсекторе ожидается на уровне инфляции, рост пенсий — в среднем чуть выше. Но с учетом роста инфляции и давления на зарплаты и другие виды доходов мы ожидаем стагнацию реальных доходов», — говорит экономист.

Большинство организаций с 2013 года перестали массово индексировать зарплаты своим сотрудникам, отмечает генеральный директор МФК «Городская Сберкасса» Александр Мамонов. По его словам, это вызвано текущими экономическими условиями, в которых компании работают, при этом им необходимо сохранять рабочие места и удерживать рентабельность. Зарплаты сотрудников все же постепенно растут, но не в прямой связи с индексацией, а в результате профессионального роста самих специалистов. Во многих компаниях ежегодно подводят итоги развития сотрудников и увеличивают им зарплату либо включают какие-то другие бонусы при наличии прогресса.

Рост за счет сокращения

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал предполагает, что повышение зарплат в бюджетных организациях будет достигаться путем сокращения персонала.

Подсчеты Высшей школы экономики свидетельствуют о том, что власти регионов и чиновники в бюджетных организациях, не имея реальных ресурсов на то, чтобы подтянуть показатели к президентским выборам в марте 2018 года, пошли на масштабные сокращения сотрудников. Это позволило отчитаться о повышении зарплат в поликлиниках, школах и научных организациях: тот же размер зарплатного фонда распределили между меньшим количеством людей.

Так, за январь — сентябрь прошлого года выплаты младшему медперсоналу выросли на 70%. При этом уволен был каждый третий (35%). Зарплаты научных сотрудников подняли на 90%, но при этом пришлось сократить каждого десятого (10,29%). В учреждениях культуры средняя зарплата выросла на 28,7%, а на улицу отправили 8,4% работников. В вузах сократили 6,6% штата, в организациях дополнительного образования — 6,8%. Зарплаты у первых удалось поднять на 38,2%, а у вторых — на 18,9%.

Антон Табах отмечает, что у федерального бюджета и бюджетов крупных регионах все хорошо — деньги есть. Но при этом средние зарплаты, действительно, нередко повышают, сокращая сотрудников при неизменном или менее резком снижении фонда зарплаты.

Бюджетный сектор острее ощущает рост инфляции и нуждается в ежегодном индексировании зарплат. Скорее всего, бюджетники лишь незначительно почувствуют реальную прибавку, так как она минимальная и по факту ниже, чем повышение цен на продукты первой необходимости (рост цен, как правило, на них выше, чем средний уровень инфляции), комментирует Александр Мамонов. Например, в 2019 году благосостояние россиян сократится за счет роста НДС, цен на бензин, акцизов, подорожания коммунальных услуг (дважды за год), проезда на общественном транспорте.