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Цены на нефть снижаются 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,97%, составив $51,01 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 0,96% — до $59,90 за баррель.
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