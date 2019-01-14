Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,97%, составив $51,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 0,96% — до $59,90 за баррель.