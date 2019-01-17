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Акции «Русала» на Мосбирже повысились на 10% 

ТАСС + ещё 26 1 час назад
Фото: Reuters
Акции "Русала" на открытии торгов Московской биржи взлетели на 10% на фоне новостей о том, что республиканцы в Сенате Конгресса США не дали демократам завершить дебаты по резолюции об отмене решения вашингтонской администрации о снятии санкций с компании.
В частности, предложение прекратить рассмотрение данного вопроса не набрало необходимых 60 голосов из 100. Если бы удалось завершить дебаты, то окончательное голосование по резолюции, согласно регламенту Сената, могло бы состояться уже спустя 30 часов, в ходе которых сенаторы еще могли продолжать прения. Теперь же обсуждение инициативы может затянуться на неопределенный срок.
На прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская администрация по-прежнему намерена вывести из-под санкций холдинг En+, "Русал" и "Евросибэнерго", так как они выполнили требования Вашингтона и теперь не находятся под контролем Олега Дерипаски. В ответ лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер заявил, что намерен вынести на голосование верхней палаты резолюцию об отмене данного решения.
Как свидетельствуют данные торгов, на открытии Мосбиржи акции компании росли почти на 10%, до 32,65 рубля за акцию, при этом на 10:10 мск бумаги "Русала" выросли на 4%, до 30,87 рубля. Стоимость распиcок En+ также увеличилась на 8,2%, до 480 рублей за ГДР, в начале торгов бумаги росли на 16%.
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Комментарии
Рынки , Компании , Олег Дерипаска , Чак Шумер , En+ Group , Конгресс США , Московская биржа , Евросибэнерго , Русал
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