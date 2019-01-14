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Курс доллара: доллар и евро растут на открытии торгов
RT на русском
+
ещё 3
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 31 копейку — до 67,19 рубля.
Курс евро увеличился на 40 копеек, составив 77,10 рубля.
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