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Биржи АТР закрылись снижением на статистике из Китая 

Прайм + ещё 1 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник снижением индексов на фоне оказавшейся хуже прогнозов статистики по торговому обороту Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,71% — до 2535,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,73%, до 1303,75 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,38% — до 26298,33 пункта, корейский KOSPI — 0,53%, до 2064,52 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,02% — до 5773,4 пункта. Биржи Японии были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,97%, до 20359,7 пункта.
В центре внимания трейдеров в понедельник оказалась торговая статистика из Китая. По официальным данным, объем экспорта КНР снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. При этом падение объема импорта стало максимальным с июля 2016 года, достигнув 7,6%. Статистика оказалась значительно хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.
Данные были восприняты рынками как признак замедления экономики КНР на фоне торговой войны с США. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
Аналитики банка Citi, мнение которых приводит агентство Рейтер, прогнозируют, что в текущем году объем экспорта Китая снизится на 5,1%, а импорта — на 6,8% на фоне торговой войны с США. "Несмотря на возросший оптимизм после договоренностей Трампа и Си Цзиньпина на саммите в Аргентине, сохраняется большая неопределенность относительно возможности соглашения стран после 1 марта", — цитирует агентство аналитиков банка.
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Комментарии
Рынки , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Reuters
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